Nach der zweijährigen Corona-Zwangspause fiebern die Hambacher wieder dem Andergasser Fest entgegen. Am Freitagabend wird die Eröffnung gefeiert. Ortsvorsteherin Gerda Bolz ist heilfroh, dass das Weinfest wieder stattfinden kann: „Wir hatten zwei Vorbesprechungen. Seit März wissen wir, dass es keine Corona-Einschränkungen geben wird, und seither konnten wir dann so richtig planen.“ Sie lobt, dass trotz der pandemiebedingten Zwangspause wieder alle zehn Weingüter mit dabei sind.

Um 18.30 Uhr treffen sich am Freitag alle Neugierigen um die Hambacher Weinprinzessin Michelle, den stellvertretenden Ortsvorsteher Pascal Bender und die Kolpingskapelle Hambach im Weingut Müller-Kern. Von dort geht es gemeinsam bis zum Platz am Jägerstübchen, wo dann die offizielle Eröffnung samt Maibaum-Aufstellung sein wird. Warum Bolz das erste Hambacher Fest seit der Corona-Zwangspause nicht selbst eröffnet? „Wir haben einen Ausschank, ich muss arbeiten“, lautet ihre einfache Erklärung. Dort – im Weinhaus Glas – wird es am Sonntag ab 11 Uhr ein Frühschoppenkonzert der Kolpingskapelle geben. „Ansonsten haben wir an allen drei Tagen abwechselnd bei allen Winzern Musikangebote“, sagt Bolz und freut sich auf das vielseitige Programm am Wochenende.

Gefeiert wird am Freitagabend, am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr. Das Fest gibt es seit 1973. „Wegen der Zwangspause haben wir noch nicht unser 50. Fest vor Ort“, so Bolz. Dafür freue man sich schon auf 2023. Dann gilt das Motto „50 Jahre Andergasser Fest“. Auf einen Bauermarkt wird in diesem Jahr aber verzichtet. Bolz: „Wir wollen wegen Corona noch ein bisschen mit Maß feiern. Wir freuen uns auf viele Besucher, müssen aber auch aufpassen, dass wir alles im Griff behalten.“ Am wichtigsten sei schließlich: „Wir können nach zwei Jahren wieder feiern.“