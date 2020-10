Fünf junge Männer haben am späten Sonntagnachmittag in einer Gaststätte in Haßloch randaliert und eine handfeste Schlägerei verursacht. Nach Angaben der Polizei fielen sie gegen 17 Uhr in das Lokal ein. Weil die laut grölten und auf Tischen und Stühlen tanzten, wurden sie vom Wirt der Gaststätte verwiesen. Im Außenbereich der Kneipe kletterten sie erneut aufs Mobiliar, bis sie sich wieder in den Schankraum begaben und eine Schlägerei begannen. Aschenbecher flogen, drei Gäste wurde durch Schläge verletzt. Ein 54-Jähriger, der das Ganze mit dem Handy filmte, wurde mit Tritten und Faustschlägen außer Gefecht gesetzt. Das Mobiltelefon entrissen ihm die Schläger und nahmen es mit. Bei der Fahndung konnten Polizeibeamte die Männer in der Bahnhofstraße festnehmen und zur Wache bringen. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Verdachts des Raubes ermittelt. Den Männern im Alter zwischen 23 und 26 Jahren, die aus Ludwigshafen, Kaiserslautern und dem Kreis Südliche Weinstraße stammen, wurden Blutproben entnommen.