Seit 17 Jahren gehört die Gimmeldinger Tafel zum Dorfleben. Auch in diesem Jahr – unter aufmerksamer Berücksichtigung der erschwerten Bedingungen der Corona-Krise – soll es dieses Zusammensein geben: an weiß gedeckten Tischen mit einem Essen inklusive Teller, Besteck und Gläser, das sich alle von Hause mitbringen.

Die diesjährige Tafel beginnt am Samstag um 17 Uhr mit einem Gottesdienst auf dem Kirchplatz. Wegen der Hygienevorschriften darf kein Grill für Mitgebrachtes zur Verfügung gestellt werden, dafür wird gegrillte Thüringer Wurst zum Kauf angeboten. Wie in den Vorjahren wird Wein und Mineralwasser in Flaschen verkauft.

In diesem Jahr sorgen „Chris Kramer & Beatbox’n’Blues für die musikalische Untermalung.

Auch in diesem Jahr gibt es keinen festen Kostenbeitrag: Der Eintritt ist frei, doch die Veranstalter hoffen aber auf Spenden, die die Kosten decken.

Zur 17. Gimmeldinger Tafel und dem Gottesdienst kann man im protestantischen Pfarramt einen Tisch reservieren. Dazu müssen alle Namen mit Anschrift und einer Telefonnummer angegeben werden. Die ersten 15 Anmeldungen haben bei schlechtem Wetter auch einen Tisch in der Meerspinnhalle, wo es eine Obergrenze von 150 Teilnehmenden gibt.