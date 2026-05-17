Das Jubiläum „60 Jahre Städtepartnerschaft Paray-le-Monial und Bad Dürkheim“ wird mit einem großen Chor-Orchester-Konzert in der Kirche St. Ludwig begangen.

Das 60-jährige Bestehen der Partnerschaft zwischen Paray-le-Monial und Bad Dürkheim war am Samstag der Anlass für einen großes Chor-Orchester-Konzert mit Beteiligten aus beiden Städten in der Kirche St. Ludwig in Bad Dürkheim. Begleitet vom Kammerorchester Bad Dürkheim sangen der Chor an St. Ludwig, die Kantorei an der Schlosskirche und das extra angereiste „Ensemble Vocal de Paray-le-Monial“.

Mit einer Dauer von nicht mehr als 90 Minuten erwies sich das Programm als ebenso konzentriert wie publikumsfreundlich. Abwechselnd dirigierten Guy Cousin, Émilie Roche, Michael Orth, Jürgen E. Müller und Bezirkskantor Dominik Hambel. Dabei erklangen Werke vom Barock bis in die Gegenwart, gekrönt von Antonio Vivaldis „Gloria“ mit allen Beteiligten.

Ein charakteristisch „französisches“ Timbre

Vorab würdigte Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt die 1966 begründete Partnerschaft mit der Pilgerstadt im Département Saône-et-Loire (Region Burgund) als „großes Gemeinschaftsprojekt“. Einleitend sangen die Gäste die „Hymne à la nuit“ von Joseph Noyon über Motive aus der Oper „Hippolyte et Aricie“ von Jean-Philippe Rameau. Dabei gefiel nicht nur der sauber ausgestimmte Chorklang mit schimmerndem Diskant. Ein charakteristisch „französisches“ Timbre – hierzulande selten gepflegt – stiftete außerdem die Sopranistin Manon Cousin mit ihrem Solopart in weicher, glasklarer Fülle.

Bei den nächsten drei Beiträgen handelte es sich um Arrangements von Chorleiter Guy Cousin. Dieser überließ für das Gospel „Jericho“ das Pult seiner Kollegin Émilie Roche und wechselte ans E-Klavier – eine Darbietung im Zeichen von Schwung und Blue Note, durch Soloeinlagen von Manon Cousin und Pamela Dumontet energisch bereichert. Zum Eingangschor aus „Dominus regnavit“ von Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville (1711-72) trat das Kammerorchester Bad Dürkheim hinzu. So gelang mit einem relativ unbekannten Juwel ein erster Höhepunkt, wuchtig im Basso continuo, inszeniert in feierlicher Strenge und sorgfältiger Balance zwischen Chor und Instrumenten. Als reizvoller, farbenfroher Kontrast beschloss Jacques Brels Chanson „Quand on n’a que l’amour“ den Einzelbeitrag der Gäste.

Ein vorsichtiges Fragezeichen

Hierauf übernahmen der Chor an St. Ludwig und die Schloss-Kantorei gemeinsam den Altarraum. Unter Leitung von Michael Orth, begleitet von Dominik Hambel an der Orgel, folgten John Rutters „Look at the world“ und Christopher Tamblings „Make a joyful noise unto the Lord“. Beide Komponisten erfreuen sich aktuell großer Beliebtheit im Chorrepertoire. Als vorsichtiges Fragezeichen möchte man einwenden, dass sie angesichts doch recht simplen Harmonik im Vergleich zu Mondonville, Mozart und Vivaldi nicht standhalten. Ähnliche, nahezu riskante Bloßlegungen einzelner Stimmen waren auch in Guy Cousins Arrangements sporadisch aufgefallen. Jedoch handelt es sich beim Gospel um ethnische Musik mit einer eigenen Kraft, bei Jacques Brel um anspruchsvolle Popkultur, während Rutter und Tambling in der Musikgeschichte schmarotzen.

Dies sei allein im Kontext vermerkt – Anerkennung verdient, wie ergiebig sich die beiden Chöre vervollständigten, wie engagiert und prägnant sich die einzelnen Stimmgruppen in ihrem Material einlebten und hörbar damit identifizierten. Mit der Sopranistin Florentine Schumacher und dem Kammerorchester unter Leitung von Jürgen E. Müller brach dann zu Mozarts Motette „Exultate, jubilate“ gleichsam der Himmel auf. Schumachers Stimme ist wie eine unversiegbare Quelle mit einer natürlichen Palette vom schlanken Glockentimbre bis hin zu gravitätischer Pracht.

Die Summe aller Mitwirkenden als beeindruckendes Ganzes

Mochte das Orchester auch nicht immer ganz homogen parieren, wurde diese Chimäre aus Solokonzert und Opernszene nicht allein stilgetreu, sondern mit dramatischem Affekt geschärft und mit einer Prise Humor serviert. Zuletzt ergab in Antonio Vivaldis „Gloria“ die Summe aller Mitwirkenden ein beeindruckendes Ganzes – festlich, präzise, mit „Gänsehaut“-Momenten und damit als gelungene Demonstration grenzübergreifender Freundschaft. Mit gebündeltem Impuls wählte Dominik Hambel als Dirigent gleich fürs Allegro ein vergleichsweise flottes Tempo. Zwischen den schon zuvor überzeugenden Bläsern kamen mit Simone Petry (Oboe) und Alexander Petry (Trompete) die Signaturfarben von Vivaldis Partitur wirkungsvoll zur Geltung. Kongenial, kraftvoll und expressiv neben Florentine Schumacher brillierte hier die Altistin Manon Jürgens. Als Zugabe auf anhaltenden Applaus erklang eine Bearbeitung von Beethovens „Ode an die Freude“.