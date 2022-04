Neustadter Pendler müssen sich in den kommenden Tagen auf ein paar Einschränkungen beim Busverkehr einrichten. Darauf weist die Palatinabus GmbH hin. So kann die Linie 507 am Samstag in Duttweiler wegen der Veranstaltung „Fass uff de Gass“ keine Haltestellen anfahren. Und auch die Haltestelle Kirche und Duttweiler Straße in Geinsheim kann deshalb nicht angefahren werden. Es gibt aber Ersatzhaltestellen: ABZ in Duttweiler und Geitherstraße in Geinsheim. Da zudem am Montag in Lachen-Speyerdorf Bauarbeiten in der Flugplatzstraße beginnen, kann dort ab dann bis 20. April die Haltestelle Flugplatz nicht von den Linien 507, 509, 510 und 574 angefahren werden. Es gibt die Ersatzhaltestelle Wäscherei. Ferner weist die Palatinabus GmbH darauf hin, dass aufgrund der Osterferien vom 11. bis 22. Aril im Bereich Neustadt, Landau und Speyer der Ferienfahrplan gilt.