Am letzten Wochenende im Juni dreht sich in Niederkirchen traditionell alles um das Kulturgut Wein. Von Freitag, 23., bis Dienstag, 27. Juni, wird das „Fest um den Wein“ gefeiert.

Zahlreiche Weingüter öffnen wieder ihre Höfe. Neben den traditionellen Schoppenweinen können Weinfreunde auch gehaltvolle Weine aus dem Stielglas genießen. Dazu passende Speisen gibt es in den 13 Höfen und Ausschankstellen in großer Auswahl.

Traditionell sorgt ein umfangreiches Rahmenprogramm in den Höfen und rund um den Dorfplatz für gute Stimmung. Am Freitag, 23. Juni, fällt der offizielle Startschuss ab 18 Uhr mit dem Dorflauf. Bei diesem Ein-Stunden-Lauf für jedermann absolvieren alle Teilnehmer die 850 Meter lang „Weinfestrunde“. Wem diese sportliche Herausforderung zu anstrengend ist, kann sich in einer der Ausschankstellen, die ab 17 Uhr offen sind, das Spektakel in aller Ruhe ansehen. Ab 20 Uhr gibt es Live-Musik mit „NDK rockt“ auf der Bühne.

Die offizielle Eröffnung findet am Samstag, den 24. Juni um 18 Uhr am Dorfplatz statt. Die AH der TuS stellt den Festbaum auf. Unter anderem wirken der Musikverein Königsbach und die Weinprinzessin der Verbandsgemeinde, Kathi I., mit. Ab 20 Uhr sorgen „Projekt B“ mit DJ-Musik am Dorfplatz für Stimmung. Ab 21 Uhr gibt es in der Bäckerei Hettrich Live-Musik mit den regionalen Musikern CRISS, Theresa und Daniel.

Am Sonntag geht es in den Ausschankstellen ab 11 Uhr los. Mit dabei sind der Musikverein Königsbach und abends ab 18 Uhr „Acoustic Fight“. Am Montag haben alle Ausschankstellen ab 17 Uhr geöffnet, und um 18 Uhr steht Georg Sagerer auf der Bühne. Das Festfinale findet ab 17 Uhr im Weingut Franz-Josef Zech mit der Live-Band „NDK rockt“ sowie im Gutsausschank Deimel statt.