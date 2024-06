Von Freitag, 28. Juni, bis Dienstag, 2. Juli, findet in Niederkirchen das Fest um den Wein statt. In diesem Jahr hat die Weinbaugemeinde einen besonderen Anlass zum Feiern: Vor 1325 Jahren ist Niederkirchen zum ersten Mal urkundlich erwähnt worden. Wegen des Jubiläums steht in diesem Jahr ein besonderer Höhepunkt auf dem Programm: ein Festumzug am Sonntag, 30. Juni.

Auftakt des Festes um den Wein ist am Freitag, 28. Juni, wie in jedem Jahr der Dorflauf, der bereits zum 19. Mal stattfindet. Ab 18 Uhr steht eine Stunde Laufvergnügen im Parcours Hauptstraße-Nordgasse-Hintergasse auf dem Programm. Start und Ziel ist auf dem Dorfplatz. Bereits um 17 Uhr öffnen die insgesamt elf Ausschankstellen und Höfe. Ab 20 Uhr gibt es Live-Musik auf dem Dorfplatz mit DJ Projekt B.

Offiziell eröffnet wird das Fest am Samstag, 29. Juni, nach dem Fest-Gottesdienst (17 Uhr, Kirche St. Martin) um 18 Uhr auf dem Dorfplatz. Mit dabei sind Ortsbürgermeister Stefan Stähly und Lena II., die Weinprinzessin der Verbandsgemeinde Deidesheim. Für Unterhaltung sorgen der MGV, die Seccosingers und die aus Niederkirchener Bläsern zusammengestellte „NDK Combo“. Die TuS-AH stellt den Festbaum auf. Ab 20 Uhr steht Live-Musik mit der Niederkirchener Band „NDK rockt“ auf dem Programm.

Am Sonntag um 11 Uhr sorgt der Musikverein Königsbach um 11 Uhr beim Frühschoppenkonzert für Stimmung. Als besonderer Höhepunkt findet am Sonntag ab 14.30 Uhr ein Festumzug statt. Dazu haben sich die Niederkirchener Vereine und Gruppen einiges einfallen lassen. Start und Ziel des Umzugs, der wie eine Acht durchs Dorf verläuft und für den etwa anderthalb Stunden veranschlagt sind, ist am Kirchgarten. 18 Zugnummern, darunter vier Wagen, sind vorgesehen. Um 18 Uhr steht Live-Musik mit „Acoustic Fight“ auf dem Programm.

Am Sonntag ab 11 Uhr findet außerdem das erste Young- und Oldtimertreffen „Cars and Coffee“ auf dem Parkplatz bei den „Gipfelstürmern“ (Sportplatz) statt. 70 Fahrzeuge sind ankündigt.

Am Montag ab 18 Uhr legt DJ Borat auf, am Dienstag ist Festausklang im Weingut Zech mit „NDK rockt“.