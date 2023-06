Bei hochsommerlichen Temperaturen absolvierten zahlreiche Teilnehmer am Freitagabend den traditionellen Dorflauf, mit dem in jedem Jahr das Fest um den Wein in Niederkirchen eröffnet wird. Nach der 850 Meter langen Weinfestrunde hatten sich die Läufer die erste kühle Schorle verdient. Viele Schaulustige verfolgten den Dorflauf und feuerten die Sportler an. Die offizielle Eröffnung des höchsten Niederkirchener Weinfests mit dem Aufstellen des Festbaums findet am Samstag um 18 Uhr auf dem Dorfplatz statt. Ab 20 Uhr sorgen Projekt B mit DJ-Musik am Dorfplatz für Stimmung. Ab 21 Uhr gibt es in der Bäckerei Hettrich Live-Musik mit den regionalen Musikern Criss, Theresa und Daniel. Am Sonntag geht es um 11 Uhr los, am Montag um 17 Uhr. Bis Dienstagabend wird in 13 Höfen und Ausschankstellen gefeiert.