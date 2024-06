Von immer noch 27 Grad im Schatten und schwülem Wetter ließen sich zahlreiche kleine und große Teilnehmer am frühen Freitagabend nicht davon abhalten, beim Dorflauf in Niederkirchen an den Start zu gehen. Traditionell ist der zum 19. Mal vom TuS ausgerichtete Ein-Stunden-Lauf im Ortskern Auftakt des Niederkirchener Festes um den Wein. Offiziell eröffnet wird das Fest am Samstag um 18 Uhr auf dem Dorfplatz von Ortsbürgermeister Stefan Stähly und der VG-Weinprinzessin Lena II. Für Unterhaltung sorgen der MGV, die Seccosingers und die „NDK Combo“. Die TuS-AH stellt den Festbaum auf. Ab 20 Uhr steht Live-Musik mit „NDK rockt“ auf dem Programm.