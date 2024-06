Wein, Musik, Demokratie – das sind die Komponenten von Schwarz-Rot-Gold in Hambach. Ortsvorsteherin Gerda Bolz hat das Fest am Freitagabend eröffnet. Sie erinnerte daran, dass Schwarz-Rot-Gold 2012 „aufgrund unserer Geschichte mit dem Hambacher Fest 1832“ ins Leben gerufen worden sei. „Niemals hätten wir damals gedacht, welche Bedeutung heute Freiheit, Einheit und Brüderlichkeit haben“, so Bolz. Es sei wichtig, „unsere Demokratie zu schützen und zu verteidigen“. Bei Schwarz-Rot-Gold wird bis Sonntagabend in Weingütern und Höfen gemütlich gefeiert, das Programm enthält aber auch viel Musik und verschiedene Beiträge zur Demokratiegeschichte Hambachs. Bolz freute sich über den großen Zuspruch in der Schlossstraße: „Danke an alle Anwohner, welche sich mit Begeisterung beteiligen.“ Abschluss des dreitägigen Trubels ist am Sonntag um 18 Uhr das Konzert der Kolpingskapelle Hambach auf dem Rathausplatz.