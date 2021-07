Mit rund 50 Gästen ist am Freitagnachmittag an der Stiftskirche das zweitägige Fest „Neustadt bewegt“ eröffnet worden. Bis Samstagabend finden dabei in der Innenstadt Kulturveranstaltungen und sonstige Aktionen statt. Die Geschäfte haben länger geöffnet. „Endlich können wir mal wieder etwas machen“, meinte Sängerin Nicole Metzger, die mit Wesley G. die Musik zur Eröffnung beisteuerte. Manfred Oesterle von der Willkomm-Gemeinschaft betonte: „Wir haben gemeinsam das Fest auf die Beine gestellt, das ist ein Novum in der Stadt.“ Er betonte, dass „Neustadt bewegt“ ein Dankeschön für den Zusammenhalt im Lockdown sein soll – und ein „Aufbruchsignal“. Dem schloss sich Oberbürgermeister Marc Weigel an: „Ich bin wirklich bewegt, dass ich mal wieder eine echte Veranstaltung mit echten Menschen eröffnen darf.“ Er hoffe auf eine gute Resonanz in der Stadt und verwies unter anderem auf die kulturellen Angebote. Die Stadt biete am Samstagvormittag auch wieder eine Kinderbetreuung an, damit Eltern in Ruhe bummeln können. Das Fest sei ein wichtiges Zeichen an Händler und Gastronomen: Diese blickten auf eine „leidvolle Zeit“ zurück. Pfarrer Oliver Beckmann erinnerte daran, dass die Pandemie gezeigt habe, „dass wir nur zusammen stark sind“. Weitere Infos zum Programm unter www.willkomm-neustadt.de.