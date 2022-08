Der Afrika-Viertel-Verein richtet am Samstag, 6. August, wieder das Fest in der Hauberanlage aus. Start ist um 14 Uhr auf den kleinen Platz vor dem Brunnen mit dem kleinen Jungen auf dem Delfin.

Am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen. Abends ist die Hauberanlage eine passende Kulisse „für ein fröhliches Gemeinschaftserlebnis“, wie der Verein mitteilt. Für die musikalische Begleitung des Abends sorgt Vereinsmitglied Moritz Horvath mit seiner Formation „Hetzel und die Stifte“. Die Veranstalter versprechen „auch genügend Platz zum Tanzen“.

Es gibt an diesem Tag ein reichliches Angebot an Essen – Steak, Bratwurst oder Saumagen vom Grill im Brötchen oder Flammkuchen – und Getränken – Wein, Bier, Traubensaft, Wasser und natürlich die unverzichtbare Rieslingschorle. Das Ende des Festes am Hauberbrunnen ist für 23 Uhr geplant, teilt der Afrika-Viertel-Verein mit. Geplant ist übrigens auch ein Promi-Grillen. Natürlich sollen keine bekannten Neustadter auf den Schwenker gelegt werden. Vielmehr hat sich der Verein um Prominente bemüht, die jeweils für eine Viertelstunde das Grillen übernehmen würden. Wer zugesagt hat – darauf darf man gespannt sein.

Der Afrika-Viertel-Verein hatte sich im Juni 2016 gegründet. Seine Kernziele sind Denkmalpflege, Landschaftspflege und bürgerschaftliches Engagement. Im Fokus stehen die Hauberanlage, die Axtwurfanlage und der angrenzende Stadtwald. Daneben hat der Verein das Hauberfest im Afrika-Viertel reaktiviert.

