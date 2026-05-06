Der Stadtteil Böbig feiert am Samstag, 9. Mai, von 14 bis 19 Uhr auf dem Abenteuerspielplatz sein Stadtteilfest. Die Veranstaltung wird von Kooperationspartnern wie Kitas, Schulen, Kirchen, Vereinen und Initiativen gemeinsam gestaltet und vom Stadtteilmanagement koordiniert. Es soll wieder einiges geboten werden: Diesmal stehen die Marching Band Pink Banda und ein Gaukler auf dem Programm. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg, Mitmachangebote wie eine Farbschleuder, einen Kinderflohmarkt sowie Glitzertattoos. Außerdem werden im „Vorlesezelt“ wieder Geschichten aus Kinderbüchern vorgelesen. Jugendliche können bei Skate-Workshops und einer Graffiti-Aktion mitmachen und ihre Treffsicherheit beim Fußball-Dart testen. Daneben werden Infostände etwa des Pflegestützpunkts und des Vereins „Wir gegen Altersarmut“ aufgebaut. Für Kaffee und Kuchen, frisch gebackene Waffeln und auch Herzhaftes vom Grill sowie für kalte Getränke ist ebenfalls gesorgt. Die Veranstalter hoffen auf Glück mit dem Wetter, nachdem das Fest 2025 am „heißesten Tag des Jahres in Neustadt“ stattfand und es 2024 eine Sturmwarnung gegeben hatte.