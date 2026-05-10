Der Mannheimer Künstler Manfred Binzer hat am Wochenende in seinem Atelierhaus im Obrigheimer Ortsteil Mühlheim an der Eis „India Days“ veranstaltet.

Es herrscht strahlender Sonnenschein. Bunte indische Stoffsonnenschirme mit schmückenden Ornamenten, die im Wind sanft klingeln, dekorieren den Hof und Garten zwischen dem ehemaligen Schulhaus und der Kirche. Manfred Binzer hat das Schulgebäude renoviert und nutzt es als Atelier und Ausstellungsraum. In der Kirche proben die Schülerinnen mit der Choreografin Shany Mathew von der Nisari-Kalakshetra Tanzakademie in Mannheim, in der klassischer indischer Tanz gelehrt wird, letzte Details. An jeder Augen- und Handbewegung wird gefeilt– unter den interessierten Blicken einzelner Zuschauer. Auch Mitglieder der Deutsch-Indischen Gesellschaft sind anwesend, sie fachsimpeln.

Die Atmosphäre ist offen und freundlich. Im Atelierhaus sind die großformatigen farbenfrohen Bilder und Objekte des Gastgebers ausgestellt sowie – nur an diesem Wochenende – die der Gastkünstlerin Andrea Sommer aus Heidelberg. Ihr Künstlername ist Asya. Sie präsentiert detailreich gearbeitete Mandalas und Bilder des meditierenden Buddha, die ihn ganz in sich versunken mit geschlossenen Augen darstellen. Ein Gemälde zeigt Ganesh, den „Elefantengott“. Auch er ist in fröhlichen Farben dargestellt und kunstvoll verziert. Bemerkenswert ist ein Mandala, in dessen äußerem Rand der Text der deutschen Nationalhymne steht.

Tempeltanz in der Kirche

Im großzügigen und geschmackvoll eingerichteten Haus entdeckt man weitere zum Teil antiquarische Buddhastatuen und orientalische „Dekoartikel“. Wandelt man durch die Räume, landet man am Eingang der Kirche und im Innenhof. Auf den kniehohen Mauern sitzen Gäste, zum Teil auf bunten Wollteppichen. Essen gibt’s vom Foodtruck „Aya“, der vegane und vegetarische indische Speisen anbietet. Der Betreiber sei Hindupriester und vertrete seine Frau, die am Muttertag frei habe, erzählt Binzer. Es gibt Waffeln, mit Gemüse gefüllte Frühlingsrollen, Teigtaschen (Samosas) und Paneer Butter Masala, wobei Paneer ein schnittfester indischer Frischkäse ist. Außerdem Dal, ein Linsencurry mit Kokosmilch und Gewürzen, dazu wird Reis serviert.

Höhepunkt aber ist der indische Tempeltanz: Die Mädchen tragen farbenfrohe Kleider, die in kunstvollen Falten fallen, und goldfarbenen Schmuck an Hals, Haar und Bekleidung. Die geschminkten Augen sind stark betont, da auch die Augenbewegungen choreografiert sind. Füße und Hände sind mit roter Farbe bemalt. Zu meditativer Musik entfalten sich die Mädchen zuerst langsam wie Blumen. Die Choreografie, die extra für den Raum entwickelt wurde, ist spannend: Zuerst konzentriert man sich auf die beiden Tänzerinnen im Vordergrund, dann entdeckt man weitere, die im Raum verteilt sind: auf der Empore, vor der Orgel, auf der Kanzel. Nach und nach beginnt der raumfüllende Tanz der Gesamtformation, mal einzeln, mal als Gruppe, mal meditativ, mal in schnellem, mit Fußschellen betontem Rhythmus, immer aber mit ausdrucksstarken Augen, Gesichts- und Handbewegungen.

Die Geschichte des Tanzes

Shany Mathew, die Choreografin, ist Christin. Sie war selbst Ministrantin und hat zu christlichen Traditionen eine enge Beziehung. Für sie ist es eine besondere Ehre, dass sie im gesamten Kirchenraum inklusive Kanzel vedische Tänze vorstellen darf. In Indien sei der klassische Tanz eine heilige Handlung, Tänze wurden zur Ehre und Preisung der Götter aufgeführt, erklärt sie. Erst später entwickelten sich aus den Ritualtänzen Unterhaltungsformen. Die Choreografie sei mit dem Pfarrer abgesprochen, sagt Mathew und lobt seine Offenheit. Ihrer Ansicht nach geht es bei jeder Religion darum, dass das Licht über das Dunkel siege, das Gute über das Böse.

Es gibt acht klassische Tanzstile. Die Schülerinnen der Nisari-Kalakshetra Tanzakademie aus Mannheim zeigen den Stil der Bharatanatyam. Bha bedeutet Gesichtsausdruck, ra Lied, tha Rhythmus. Die Tänze erzählen Inhalte aus der hinduistischen Mythologie, Literatur und Religionsphilosophie. Die Tänzerinnen orientieren sich einerseits am Rhythmus und den Tonskalen, anderseits drücken sie die Inhalte der Geschichten mit Mimik und Gestik aus, fühlen sich ein. Tanz werde so zur Meditation und helfe auf dem Weg der Spiritualität, fördere aber auch Kraft, Körperkoordination und beanspruche beide Gehirnhälften, so die Lehrerin. Und nicht zuletzt wirkten die bunten Kostüme wie eine Farbtherapie. Die Mädchen sind seit vielen Jahren dabei, es gibt auch Musliminnen unter ihnen.

Manfred Binzer plant noch weitere Veranstaltungen. Er sei generell multikulturell interessiert, sagt er. Bei der indischen Kultur spüre er aber besonders die jahrtausendealte Hochkultur, von der man nur lernen könne. Die Anmut habe ihn getroffen wie ein Schlag. Dem kann man nur zustimmen.