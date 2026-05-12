Live-Musik, Gesprächsformate, kulturelle Veranstaltungen und Programm für Familien. Neustadt feiert am letzten Mai-Wochenende das Fest der Demokratie. Was geplant ist.

Vom 29. bis 31. Mai 2026 laden die Stadt Neustadt und die Stiftung Hambacher Schloss erneut zu „1832. Das Fest der Demokratie“ ein, dieses Mal unter dem Motto „Freiheit pflanzen“. An dem Wochenende warten zahlreiche Veranstaltungen an verschiedenen Stellen in der Stadt sowie auf dem Hambacher Schloss auf Besucher. Auftakt ist am Freitagabend, 29. Mai, mit einem Festakt auf dem Schloss, der zwar nur für geladene Gäste ist, aber live vom Offenen Kanal übertragen wird. Dabei wird der Hambacher Freiheitspreis 1832 dem früheren polnischen Justizminister Adam Bodnar verliehen, der sich laut Jury über viele Jahre hinweg konsequent für Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und unabhängige Institutionen eingesetzt hat. Die Laudatio wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier halten. Bodnar ist nach Altbundespräsident Joachim Gauck und der russischen Menschenrechtlerin Irina Scherbakowa der dritte Preisträger. Der Johann-Philipp-Abresch-Preis, der lokale Anerkennungspreis, geht an den Wald- und Wanderverein Die Waldschatten.

Bundespräsident Steinmeier wird dann auch noch am Samstag in Neustadt sein und zur Eröffnung um 11.30 Uhr auf dem Marktplatz eine Ansprache halten. Das Staatsoberhaupt wird laut Ankündigung des Bundespräsidialamts auch die Vereins- und Mitmachmeile in der Laustergasse und der Hauptstraße besuchen. Dort präsentieren sich lokale und überregionale Vereine und Initiativen. Auch Vertreter der Partnerstädte sind da. Der Tag der Kulturvereine findet auf dem Kartoffelmarkt statt.

Alternative-Punk-Trio aus Frankfurt: Friends Don’t Lie bespielen die Bühne auf dem Marktplatz. Foto: Jonas Meiß/oho

Die Hauptbühne in der Innenstadt wird auf dem Marktplatz stehen. Dort beginnt der Samstag mit einem Frühschoppen mit der Band Woifeschdkänisch. Als weitere musikalische Acts sind unter anderem Friends Don't Lie, Attic Stories, Jasmin Perret, Alex Breidt sowie am Sonntag Chaoze One geplant.

Weindorf im Innenhof des Rathauses

Im Innenhof des Rathauses gibt es eine Townhallbühne. Dort finden die sogenannte Treffpunktformate statt: „Diese laden dazu ein zuzuhören, nachzufragen, mitzudiskutieren und neue Perspektiven kennenzulernen – begleitet von einem Glas Wein am angrenzenden Weinausschank“, heißt es von der Stadt dazu. Zu den Gästen der Treffpunktformate zählen dieses Mal unter anderem Prinz Ludwig von Bayern, der ehemalige luxemburgische Außenminister Jean Asselborn, der Freiheitspreis-Träger Adam Bodnar, RHEINPFALZ-Chefredakteur Yannick Dillinger, der Politikwissenschaftler Frank Sauer sowie Wissenschaftler vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Kaiserslautern.

Ehemalige luxemburgischer Außenminister: Jean Asselborn. Foto: Asselborn/oho

Treffpunktformate finden auch auf Gartenbühne im Kirchgarten der Pfarrkirche St. Marien statt. Zum Gespräch kommen dort Karl-Heinz Wiesemann, Bischof von Speyer, und Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst. Weitere Themen sind Europa und die Landesgartenschau 2028.

Rund um den Elwetritschebrunnen entsteht mit dem „Urban Playground“ ein Treffpunkt für Jugendliche. Hier werden Graffiti-Workshops, Parkour- und Skatetrainings angeboten, begleitet vom Heartbeatbus mit Musik und Kunstangeboten zum Mitmachen. Ein Programm für Kinder und Familien ist auf dem Juliusplatz geplant. Angekündigt sind ein EU-Flaggen-Quiz, Puppentheater, Clowns und Ballonkunst, eine Hüpfburg, Kinderschminken sowie Bastel- und Malaktionen.

ZDF-Löwenzahn-Bauwagen auf dem Schloss

Am Sonntag, 31. Mai, steigt dann das Hambacher Schloss mit ins Programm ein. „Wie wichtig verlässliche Information für eine demokratische Gesellschaft ist“, rückt dort in den Fokus. Um 12.30 Uhr diskutieren Bettina Schausten, Chefredakteurin des ZDF, und Yannick Dillinger, Chefredakteur der RHEINPFALZ, beim Treffpunkt „So wichtig wie noch nie? Über Gegenwart und Zukunft des Journalismus“ über ein Thema, das aktueller kaum sein könnte, wie es von den Organisatoren heißt. In Zeiten digitaler Umbrüche, wachsender Beschleunigung und gezielter Desinformation gehe es um nicht weniger als die Zukunft einer informierten Öffentlichkeit.

Einen weiteren Akzent setzt das Theaterstück „Wir das Grundgesetz“, das in drei Aufführungen über den Tag verteilt zu erleben sein wird. In dem Stück bekommt das Grundgesetz eine Stimme und wirft den Angaben zufolge auf unterhaltsame Weise einen Blick auf die Grundlagen der Demokratie und ihre Bedeutung für das Zusammenleben heute. Aus einem zentralen Text der Demokratie werde ein überraschend lebendiges, kluges und unterhaltsames Theatererlebnis.

An Familien ist beim Festsonntag auf dem Hambacher Schloss ebenfalls gedacht: Der ZDF-Löwenzahn-Bauwagen wird zum Erlebnisraum für kleine Entdeckerinnen und Entdecker. Dachterrasse, Periskop und Werkbank laden ebenso zum Erkunden ein wie das große Experimentierzelt mit Mitmachstationen rund um Natur, Umwelt und Technik. So bringe der Bauwagen das auf das Schlossgelände, wofür Löwenzahn seit Generationen stehe: „Neugier, Erfindergeist und die Lust, die Welt durch eigenes Ausprobieren besser zu verstehen.“

Auch weitere Einrichtungen beteiligen sich am Demokratiefest mit eigenen Programmpunkten: Die Volkshochschule bietet in der Kellereistraße Miniworkshops an, außerdem beteiligen sich das Roxy-Kino mit einer Filmvorstellung, das Casimirianum mit Workshops, die Stadtbücherei sowie das Citymanagement-Büro am Festprogramm.

Info

www.neustadt.eu/1832dasfest