Mit dem Fest der Demokratie am letzten Maiwochenende will Neustadt ganz viele Zielgruppen ansprechen: Familien, Jugendliche, Kulturinteressierte. Was erwartet die Besucher?

Offiziell geht das Fest der Demokratie von Freitag, 29. Mai, bis Sonntag, 31. Mai. Allerdings ist der Auftakt am Freitag, ein Festakt im Hambacher Schloss, nur für geladene Gäste. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird den Hambacher Freiheitspreis der Stadt Neustadt dem ehemaligen Justizminister Adam Bodnar übergeben. Für die Öffentlichkeit sind Samstag und Sonntag interessanter. Oberbürgermeister Marc Weigel eröffnet das Fest am Samstag gemeinsam mit dem Bundespräsidenten und dem frisch gewählten Ministerpräsidenten Gordon Schnieder um 11.30 Uhr auf dem Marktplatz.

Gibt es Programm für Familien?

Ja, in der Innenstadt spielt sich das Kinderprogramm vor allem auf dem Juliusplatz ab. Geplant sind unter anderem eine Hüpfburg, eine Spielstation und ein Bastelangebot. Außerdem können sich die Kinder schminken lassen, den „Weltenacker to go“ entdecken und eine Bananenausstellung besuchen. Samstags wird der Clown Giovanni erwartet (12, 13.30 und 15 Uhr), Ballonkunst ist von 13 bis 16 Uhr vorgesehen. An beiden Tagen gibt es um 11 Uhr (sowie am Samstag um 15 Uhr) ein EU-Flaggen-Quiz, sowie ein nostalgisches Puppentheater (Samstag 13 und 16 Uhr, Sonntag 12 und 16 Uhr) und ein Flaniertheater, jeweils von 14.30 bis 15.15 Uhr. An beiden Tagen findet eine Lego-Aktion in der Stiftskirche statt. Die Frühen Hilfen Neustadt informieren junge Familien über ihre kostenfreien und präventiven Angebote in Neustadt.

Am Sonntag gibt es auch auf dem Hambacher Schloss Kinderprogramm. Ein Hingucker dürfte der Bauwagen aus der ZDF-Kindersendung Löwenzahn sein. Und er ist nicht nur zum Ansehen da: „Ob auf der begehbaren Dachterrasse, am Periskop, in Fritz Fuchs’ Hochbett, an der Werkbank oder im großen Experimentierzelt – überall warten spannende Mitmachstationen und Überraschungen“, heißt es in der Ankündigung. Flaschenzug, Bernoulli-Experiment und Leonardo-Brücke laden auch dazu ein, selbst aktiv zu werden. Von 11 bis 11.45 Uhr und 15 bis 15.45 Uhr gibt es zudem Vorstellungen des Kindertheaters von Flora Primelwurz. „Zwischen Puppen, Pflanzen und jeder Menge Gartenchaos entspinnt sich eine vergnügliche Geschichte für Kinder ab fünf Jahren“, so die Veranstalter.

Wie sieht es mit Angeboten für Jugendliche aus?

Das Jugend-Areal ist in dem Bereich um den Elwetritschebrunnen und „Wasser in die Stadt“ zu finden. Hier gibt es eine Chill-out-Area, eine Pop-up Sport-Area sowie Parkourtraining. Am Samstag ist zudem ein Graffiti-Workshop geplant, dabei können die jungen Leute Techniken aus der Street-Art-Szene kennenlernen. Für den passenden Sound und eine entspannte Atmosphäre soll der Heartbeat Bus sorgen, der als mobiler Treffpunkt Musik, Begegnung und Austausch ermöglicht.

Was gibt es an Musik und an anderen kulturellen Angeboten?

Musikalisch ist für ganz unterschiedliche Zielgruppen etwas dabei. Anlaufpunkt für Interessierte ist vor allem die Hauptbühne auf dem Marktplatz. Am Samstag werden hier zum Frühschoppen Woifeschdkänisch spielen. Im Laufe des Tages treten dann noch die Kolpingskapelle Neustadt-Hambach, die Tanzmanufaktur, Jasmin Perret und Attic Stories auf. Abends steht erst Alex Breidt auf der Bühne, gefolgt von der Pop-Punk-Band Friends don’t lie. Sonntags sind der Gospel-Chor Groovitation, eine Jamsession des MGH Neustadts, Günther Weinerth & Friends, die Schüler-Lehrer-Band BBeatS mit den KräschKidz und Pausenbrot sowie der Rapper Chaoze One zu sehen.

Das Kindertheater Flora Primelwurz spielt zwei Vorstellungen auf dem Schloss. Foto: Artisjoktheater

In der Stiftskirche gibt es am Samstag ein Marktkonzert. Auf dem Marktplatz führt Tino Leo am Sonntag zwei Einpersonentheaterstücke auf: „Die Mainzer Republik – Frei Leben oder Sterben“ und „Happy Birthday Grundgesetz!“

Auf dem Hambacher Schloss ist am Sonntag die Band Evas Apfel zu erleben, die Jazz und Pop aus mehr als 100 Jahren in neuen Arrangements präsentiert. Dreimal tritt Katja Straub mit dem Theaterstück „Wir sind das Grundgesetz“ auf, in dem die Verfassung eine Stimme bekommt. Offen sind auf dem Schloss auch die Dauerausstellung sowie die Sonderausstellung „Köpfe der Demokratie“, zudem gibt es unterschiedliche kostenlose Führungen, wofür man sich an der Kasse anmelden kann. Auch der Turm des Schlosses wird geöffnet.

Um welche Themen geht es in den Gesprächsformaten?

Eine Besonderheit des Demokratiefestes ist es, dass sich zu ganz unterschiedlichen Themen ausgetauscht werden kann. Treffpunkt heißen diese Formate, die in der Innenstadt überwiegend am Samstag stattfinden, auf der Townhall-Bühne im Innenhof des Rathauses sowie im Kirchgarten von St. Marien. Am Sonntag geht es dann auf dem Schloss weiter. Die Themen sind vielfältig, sie reichen von Gefahren für die Demokratie über die Bedeutung der Chemie-Industrie und die Landesgartenschau bis zu Künstlicher Intelligenz.

Moderatorin Mo Asumang lädt auf dem Hambacher Schloss in eine Motzbude ein. Foto: Mo:Lab e. V./oho

Was gibt es sonst noch zu entdecken?

Über die Fußgängerzone und im Garten der Marienkirche wird sich die Vereins- und Mitmachmeile verteilen, auf der Vereine und Organisationen vertreten sind. Auf dem Kartoffelmarkt sind die Kulturvereine zu finden. Auf der Vereinsmeile wird am Samstag auch Bundespräsident Steinmeier unterwegs sein. Im Innenhof des Rathauses wird ein Weindorf aufgebaut. Angebote gibt es außerdem von der Volkshochschule in der Kellereistraße 10, vom Roxy-Kino, im Casimirianum, in der Stadtbücherei und im Citymanagement-Büro. Der Sonntag startet mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Marktplatz. Vom Stiftskirchenturm kann man sich sonntags abseilen lassen. Ein besonderes Angebot gibt es noch auf dem Schloss am Sonntag. Die Moderatorin Mo Asumang lädt in eine „Motzbude“ ein. Sorgen, Ärger und Frust dürften offen ausgesprochen werden, „ohne Scham und ohne bewertet zu werden“, heiß es in der Ankündigung. Dabei habe man die Wahl zwischen verschiedenen Motzkategorien: vom „Maximal-Motz“ über „Motzen & Meckern“ und „Mini-Motz“ bis zu „Ich brauch mal nur ein Ohr“.

Was muss man bei der Anreise beachten?

Die Festmeile in der Innenstadt erreicht man gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln, etwa mit dem Zug bis zum Hauptbahnhof. Ansonsten stehen die üblichen Parkplätze zur Verfügung. Mit einer Ausnahme: Am Samstag herrscht bis 16 Uhr Parkverbot auf dem Parkplatz Bachgängel West, weil dorthin der Wochenmarkt verlegt wird. Wer dort morgens parkt, muss damit rechnen, dass das Fahrzeug abgeschleppt wird. Zum Schloss fährt am Sonntag ein kostenloser Shuttle-Bus, der am Weinstraßenzentrum startet – an der Chemnitzer Straße 40 (ehemaliger Hela-Parkplatz zwischen McDonalds und Dehner Garten-Center). Der Bus startet dort ab 9 Uhr alle halbe Stunde bis 18 Uhr. Rückfahrten vom Schloss zwischen sind zwischen 9.15 und 18.15 Uhr auch alle halbe Stunde terminiert.

Info

Das komplette Programm inklusive der Startzeiten der einzelnen Veranstaltungen gibt es unter www.neustadt.eu/1832dasfest