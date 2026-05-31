Die Innenstadt hat am Samstag gelebt. Das ist das Verdienst von allen, die sich rund ums Demokratiefest eingebracht haben.

Dass der Marktplatz angesichts der bundespolitischen Prominenz am Samstag voll sein würde, war zu erwarten. Doch was ist mit dem Rest des Tages? Nun ganz einfach: Es war die ganze Zeit richtig viel los in der Innenstadt. Überall herrschte Trubel. Bei der Musik wurde ebenso zugehört wie bei den Gesprächsformaten. Neustadt präsentierte sich bunt, fröhlich und interessiert. Eine tolle Gemeinschaftsleitung – von allen, die sich im Vorfeld engagiert haben, aber eben von denen, die mit ihrem Besuch gezeigt haben, dass auch ein Demokratiefest ziehen kann.

Dass Bundespräsident und Ministerpräsident zudem nicht nur zu Festakten und Reden gekommen waren, sondern sich Zeit für die Menschen nahmen, war das Sahnehäubchen der Veranstaltung. Direkt beim warmherzigen Applaus bei Steinmeiers Ankunft war zu spüren, dass die Neustadter durchaus stolz auf den hohen Besuch sind. Das dürfen sie auch. Umgekehrt dürfen alle stolz auf ihr Demokratiefest sein.