Die Corona-Pandemie hat das öffentliche Leben von Mandelblütenprinzessin Lina-Marie Keller stark eingeschränkt. Umso mehr freut sie sich nun auf ein Fernsehgastspiel am Freitagabend. Das SWR-Fernsehen entführt seine Zuschauer am Freitag ab 20.15 Uhr auf eine Expedition zum Mandelblütenpfad. Dort wird sich Moderator Arndt Reisenbichler fit machen und verschiedene Trainingseinheiten absolvieren. Der Mandelblütenpfad reicht von Schweigen-Rechtenbach bis nach Grünstadt. Die Gimmeldingerin Lina-Marie Keller übernimmt den Part, der rund um Neustadt spielt. Sie absolviert mit Reisenbichler eine Powerwalkingrunde am Mandellehrpfad und gibt ein Interview am Pavillon zwischen Gimmeldingen und Königsbach. „Ich habe mich sehr über den Dreh gefreut, da es ja sonst wegen Corona keine Veranstaltungen gibt“, sagt Keller. Sie sei gespannt auf den Freitagabend: „Ich sehe den Film auch zum ersten Mal.“ Sie wisse gar nicht, wie lange ihr Auftritt im Beitrag sein wird. So oder so: Der mehrstündige Dreh war „total interessant“.