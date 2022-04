Die Ferienspielwochen während der Sommerferien haben in Haßloch bereits Tradition und stoßen von Jahr zu Jahr auf großes Interesse bei Kindern und Eltern. Sie werden im Sommer vom 25. Juli bis zum 12. August stattfinden und ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Jugendliche bieten. Für die einzelnen Programmpunkte der Ferienspielwochen sind laut der Gemeindeverwaltung erneut Online-Anmeldungen möglich. Zunächst startet am Montag, 25. April, die Anmeldemöglichkeit für Freizeiten und Tagesangebote. Die frühe Anmeldung für Freizeiten und Tagesangebote hat sich etabliert und bietet Eltern und Sorgeberechtigten etwas mehr Planungssicherheit für die Sommerferien. Eine Anmeldung für alle anderen Angebote und Veranstaltungen ist ab dem 13. Juni möglich, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Das Programmheft erscheint Ende Mai und wird an den Grundschulen verteilt. Die Online-Anmeldung wird über die Homepage www.unser-ferienprogramm.de/hassloch abgewickelt. Dort können sich Eltern registrieren und ihre Kinder für die gewünschte Veranstaltung anmelden. Wer sich aber weiterhin auf dem konventionellen Weg anmelden möchte, kann das tun. Für sämtliche im Internet angebotenen Programmpunkte kann man sich parallel auch telefonisch registrieren. „So wird man sowohl den Onlinern als auch den Offlinern gerecht“, sagt Blaubär-Leiterin Barbara Renner. Bei Fragen rund um die Ferienspielwochen steht das Blaubär-Team interessierten Eltern zur Verfügung, Telefon 06324 935-460.