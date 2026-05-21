Für die Ferienspielwochen des Jugend- und Kulturhauses Blaubär beginnt am Samstag, 23. Mai. die Anmeldung. Darauf weist das Jugend- und Kulturhaus Blaubär hin.

Töpferkurs, Kindertanzen, Hip-Hop, Bastelarbeiten verschiedener Art: Das Ferienprogramm der Gemeinde für die Zeit vom 29. Juni bis 18. Juli besteht aus vielen Angeboten. Zu den Veranstaltern gehören unter anderen das Jugendhaus Blaubär, der Modellflugverein und Sportvereine. Auch Veranstaltungen mit Übernachtung sind dabei, beispielsweise das Waldläufercamp „Im Wilden Westen“ für Acht- bis Zwölfjährige. Dabei sind laut Mitteilung keine Handys unerwünscht.

Das Programmheft mit zusätzlichen Angeboten von Vereinen und weiteren Veranstaltern liegt aus und ist auch online einsehbar unter www.unser-ferienprogramm.de.