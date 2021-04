Die Neustadter Kinder sind heiß auf das Ferienprogramm des Jugendamtes in den Sommerferien. Seit wenigen Tagen ist es online. Und auch die Broschüren wurden an Schulen und städtische Anlaufstellen verteilt.

Inzwischen sind schon rund ein Drittel der 3054 Plätze gebucht. Die Ferienmacher haben sich auf die Corona-Bedingungen mit kleineren Gruppen und vielen Freiluftaktionen eingestellt. Sozialdezernentin Waltraud Blarr sieht bei der großen Nachfrage einen Zusammenhang mit der Corona-Situation. „Die Familien haben in den letzten Monaten wegen der Kontaktbeschränkungen und dem Homeschooling stark gelitten. Das Ferienprogramm ist daher unverzichtbar“, betont die Dezernentin. Den großen Bedarf nach Ganztagsplätzen in den Ferien deckt das Jugendamt mit 532 ganztägigen Wochenaktionen und einzelnen Projekten.

Angebote gibt es für Kinder ab vier Jahren, wie beispielsweise der Kindertanz. Aber auch für junge Erwachsene ist etwas dabei. Hier wurde ein neues Projekt unter dem Motto „Auftritt mit der Band – von der Planung bis zum Morgen danach“ geplant. Musiker und Techniker geben Tipps aus ihrem Bühnenalltag von Soundcheck über Auftritt und Fanbetreuung.

Freizeiten in Schweden und im Schwarzwald

Hits wie ein Besuch bei der Polizei oder eine Nachtwächterwanderung und die „Ameise Gustav“ sind jedes Jahr im Programm. Von Corona hoffentlich nicht ausgebremst werden die mehrtägigen Freizeiten in Schweden mit Kanufahren oder die Aktivfreizeit im Schwarzwald. Auch der Zirkus Soluna ist wieder in der Stadt. „Hier wird wie im Vorjahr die große Turnhalle der Georg-von-Neumayer-Realschule plus und das Freigelände genutzt“, informiert Ilona Gidt, die beim Jugendamt für das Ferienhits-Konzept und alle Fragen dazu zuständig ist. Der Hüttenbau auf dem Abenteuerspielplatz macht allerdings in diesem Jahr eine Pause. „Der Spielplatz wird umgebaut, es gibt ein Alternativprogramm, eine Erlebniswerkstatt“, erklärt Gidt. Dort wechseln sich eine Woche lang Ausflüge und kreative Arbeiten mit dem Werkstoff Holz ab.

Neu im Angebot sind „Baumklettern“, ein Besuch auf einer Straußenfarm, „Kauz und Co“ und eine Eulenwanderung. Für Jugendliche ab zwölf sind anspruchsvolle Outdooraktivitäten geplant, wie „Stand-up-Paddling“, „Klettern im Fun Forest“ oder „Felsklettern im Gimmeldinger Steinbruch“. In Corona-bedingten Kleingruppen sind auch Ausflüge zum Europapark, zum Escaperoom Karlsruhe oder zum Hochseilgarten Mannheim möglich.

Kosten: rund 100.000 Euro

Sandra Zimmermann, die Abteilungsleiterin für die offene Jugendarbeit in Neustadt betont: „Wir haben die Gruppen entzerrt, die Erfahrungen aus dem Vorjahr umgesetzt und müssen natürlich auch spontan reagieren, falls sich die Corona-Vorschriften verändern.“

Im städtischen Haushalt sind 100.000 Euro Kosten eingeplant, Jugendamtschef Alf Bettinger rechnet mit rund 50.000 Euro Einnahmen durch die Teilnehmerbeiträge sowie einem Landeszuschuss von 16.000 Euro. So werden 34.000 Euro durch den Jugendhilfeetat abgedeckt. Externe Honorarkräfte sind mit weiteren 15.000 Euro eingeplant. Viele der Veranstaltungen werden direkt von den Jugendamt-Mitarbeitern ausgerichtet, die über den Personaletat finanziert werden.

Anmeldung