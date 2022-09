Beim Ferienhit „Wasserball für Anfänger“ im Hambacher Schwimmbad waren während der sechs Ferienwochen rund 60 Kinder angemeldet. „Aber nicht alle sind dann auch gekommen“, bedauert Trainer Peter Kuhn.

In der letzten Ferienwoche waren fünf Jugendliche beim Kurs dabei, darunter auch Leevke. Die Achtjährige hat ihren Bruder Jonathan begleitet. Beide fanden es „cool, aber das Wasser war ein bisschen kalt“. Als die Ferienhits im Programm ausgewiesen wurden, dachte noch niemand daran, dass die aktuelle Energiekrise für eine Absenkung der Wassertemperaturen um rund drei Grad sorgen würde.

So wurde den Kindern zunächst an Land „eingeheizt“. Hampelmänner, Armkreisen, Hüftekreisen und Wurfübungen in der Sonne wärmten die Teilnehmer auf. Besondere Schwimmfähigkeiten waren nicht vorausgesetzt, schließlich spielten die Nachwuchswasserballer im Jugendbecken „Aquaball“ und konnten sich auch noch laufend im brusthohen Wasser bewegen. Manuel Kuhn war zum ersten Mal beim Aquaball, obwohl der Siebenjährige familiär vorbelastet ist. Neben Opa Peter, der den Kurs leitete, ist auch Papa Christoph ein gestandener Wasserballer. Doch Manuel und sein Freund Ben sind „eigentlich lieber Fußballer“, verraten sie. Spaß machte es ihnen trotzdem. Vor allem das Kraulen, das die beiden Jungs gerade erst lernten, gefiel ihnen.

Was wid im Winter?

Jonathan und Leevke sind bereits ausgezeichnete Schwimmer und trainieren im Förderkader des SCN. „Schwimmen ist wirklich wichtig, nicht nur beim Wasserball. Ich kenne viele Kinder in meiner Schule, die noch gar nicht richtig schwimmen können“, betonte der zehnjährige Jonathan. Ob die Aquaballer dann einmal ins echte Wasserball-Training zum Schnuppern kommen, konnten sie nach drei Übungstagen noch nicht entscheiden. „Aber das Spielen macht großen Spaß.“ Trainer Kuhn lacht: „Da sind sie alle ganz wild drauf. Und dann hat auch der Trainer seine Freude dran.“ Kuhn plant mit dem SCN-Trainerteam ein Angebot für die Jüngsten mit Aquaball im Hallenbad. Die Teilnehmer ab zehn, die schon sehr gut schwimmen können, dürfen gleich ins echte Wasserball-Training einsteigen. Doch mit einem Blick auf die bibbernden Kinder, die trotz viel Bewegung ausgekühlt sind, schränkt er ein. „Falls das Schwimmbad über Winter überhaupt geöffnet wird.“