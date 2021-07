Jedes Jahr bietet das Neustadter Jugendamt ein Ferienprogramm für Schüler an. Dieses Jahr sind über 500 Aktionen geplant, manche gehen eine Woche lang, andere sind Einzelprojekte. Auch die Neustadter Adventgemeinde geht mit einem eigenen Ganztagsferienhit an den Start: mit dem christlichen Musical „Wer bist du“. Von 20 Plätzen sind noch zwölf frei, wie Anja Schmidl und Peter Gerhardt von der Gemeinde mitteilen. Angesprochen sind Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 14 Jahren. Beginn ist am 25. Juli, 14 Uhr, die Aufführung ist am Samstag, 31. Juli, 15 Uhr. Je nach Corona-Lage und Platzbedarf wird das Musical entweder in der Gemeinde oder im Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium aufgeführt. Kosten: 70 Euro pro Kind, inklusive Verpflegung von Montag bis Freitag. Anmeldung im Internet unter www.unser-ferienprogramm.de/neustadt oder unter www.nw4you.de.