Im vergangenen Jahr haben die Macher der Neustadter Ferienhits bewiesen, dass sie auch unter Corona-Bedingungen ein buntes Programm für die Kinder zaubern können. Auch dieses Jahr wird es die Ferienhits wieder geben.

Zwar konnten bei vielen Angeboten nicht so viele teilnehmen wie in den Jahren zuvor, dennoch kamen die Aktionen gut an. Auch dieses Jahr wird der Pandemie getrotzt. So laufen bereits die Vorbereitungen im Ferienhitsbüro der Stadtverwaltung.

Laut der Verwaltung werden zurzeit viele der bewährten Hits, wie zum Beispiel der Zirkusworkshop, die Videowoche oder der Besuch beim Bauernhof sowie auch neue Aktivitäten für die Sommerferien vom 19. Juli bis 29. August geplant. Um den Kindern und Jugendlichen ein umfangreiches Sommerferienangebot bieten zu können, sucht das Ferienhitsbüro engagierte und aktive Personen, Einrichtungen, Vereine und Jugendverbände die ergänzend Aktionen anbieten möchten. „Dabei kann es sich zum Beispiel um Ausflüge, Kreativangebote oder Besuche und Schnupperangebote in verschiedenen Berufen und Betrieben handeln“, hilft die Stadt auf die Sprünge.

Helfer gefragt

Für Kooperationspartner gebe verschiedene Möglichkeiten der Zusammenarbeit und Hilfen über das Jugendamt. So ist zum Beispiel das Bewerben der Aktionen in der Programmbroschüre oder in der Presse möglich. Auch die Übernahme von Teilen der Organisation wie die Anmeldung sei denkbar, teilt das Büro mit.

Auch an anderer Stelle sind Helfer gefragt. So sucht das Ferienhitsbüro motivierte Menschen für die Ferienbetreuung, die bereits einige Erfahrungen mit Kindern oder Jugendlichen gesammelt haben sollten.

Im April wird die Broschüre „Ferienprogramm 2021“ in den Neustadter Haushalten kostenlos verteilt. Bei weiteren Fragen zum Thema Ferienhits Sommer 2021 ist das Ferienhitsbüro unter Telefon 06321/ 8551624 sowie per E-Mail an ferienhits@neustadt.eu erreichbar.