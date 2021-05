Das Freigelände und die drei Sporthallen der Georg-von-Neumayer-Realschule plus in Neustadt entpuppen sich als das ideale Zirkusgelände für drei spannende Wochen „Jomamakü“-Zirkus-Workshop.

Diesmal mussten die Landauer Zirkuskünstler Josh Maushardt und Martin Küchle, die seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Neustadter Ferienhits sind, umplanen. Konnten in den Jahren zuvor in jeder Woche 40 Kinder mitmachen, sind es diesmal, trotz der besseren räumlichen Bedingungen, nur 30 Kinder je Zirkuswoche.

Schnuppertag entfällt

Der Schnuppertag zum Auftakt, bei dem die jungen Teilnehmer in den Vorjahren querbeet die unterschiedlichen Zirkustechniken wie Jonglage, Artistik, Zauberei ausprobieren konnten, um sich danach für einzelne Workshops zu entscheiden, entfiel diesmal wegen der Corona-Einschränkungen.

Die beiden Zirkusprofis stellten die einzelnen Angebote vor, danach suchten sich die Kinder eine Gruppe mit drei unterschiedlichen Schwerpunkten aus. Neben vier Betreuern von „Jomamakü“ sind auch vier Honorarkräfte des Jugendamtes dabei. Die 25-jährige Madita Wildberger aus Neustadt achtet auch auf die Corona-Regeln. Sie zählt auf: „Die Kinder müssen in der gewählten Gruppe bleiben, auf den Fluren und Toiletten tragen sie Mundschutz. Zur Abschluss-Vorführung am Freitag darf jedes Kind nur zwei Familienangehörige aus dem eigenen Haushalt einladen.“

Anstrengender als sonst

Für Josh Maushardt ist daher in diesem Jahr alles anstrengender: „Jede Gruppe hat ihre eigenen Geräte, diese werden auch oft desinfiziert. Die Abschlussvorstellung wird anders geplant, diesmal mit Pausen zwischen den einzelnen Gruppen. Das darf in einer richtig guten Show eigentlich nicht vorkommen. Denn das Publikum darf keine Zeit haben, um zwischendurch zu quatschen.“

Am Donnerstagnachmittag waren alle Teilnehmer bereits soweit mit ihrem Auftritt vertraut, dass sie Geräte und Akrobatik beherrschten. Immerhin waren fast zwei Drittel aller Teilnehmer schon mehrmals in den Vorjahren dabei und daher „alte Hasen“. Die zwölfjährige Annelie Pauls liebt das Teller-Drehen. Sie macht zum vierten Mal mit. „Es ist einfach cool, wie das funktioniert und die Teller rotieren. Irgendwann probiere ich es vielleicht mal zu Hause mit normalen Tellern“, sagt sie. Annelie probiert Neues aus, etwa mit verbundenen Augen die Teller mit dem langen Stab in der Drehung zu halten oder ihn hochzuwerfen und wieder aufzufangen. Und weil sie bereits Erfahrung hat, hilft sie den Neulingen.

Übungen sind Kopfsache

Ein Virtuose mit dem Diabolo ist Mathis Ehrstein. Der Zehnjährige ist zum dritten Mal dabei und erklärt das Gerät: „Das sind zwei miteinander verbundene Plastikschüsseln mit einem Kugellager. Mit zwei Stäben, die mit einer Schnur verbunden sind, erzeugt man die Bewegung.“ Mathis hat sein eigenes Diabolo mitgebracht und zeigt atemberaubende Kunststücke. Etwa die „Peitsche“. Dies gelinge nicht immer, sagt er, bevor er mit den Stäben die Rotation startet. Doch es klappt, er lässt die Schüsseln fliegen und fängt sie elegant wieder auf. Der Höhepunkt ist für ihn der Auftritt vor dem Publikum.

Auch Alicia Bort ist zum vierten Mal im Zirkusworkshop. Sie bewegt die „Devil Sticks“. Das sind drei Gummistäbe, mit denen sie schwierige Kunststücke einstudiert hat. Dazu kommt die Akrobatik auf den Kugeln. „Dabei hat man auch Angst. Die Übungen sind Kopfsache. Eigentlich ist es nicht so schwer, aber es kostet einfach Überwindung.“