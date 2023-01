Die Vorbereitungen für das Ferienprogramm im Sommer haben im Ferienhitsbüro der Stadtverwaltung begonnen. Zurzeit werden die Angebote für die Sommerferien vom 24. Juli bis 1. September geplant. Um den Neustadter Kindern und Jugendlichen ein umfangreiches Programm bieten zu können, sucht das Ferienhitsbüro noch engagierte Personen, Einrichtungen, Vereine, Betriebe und Jugendverbände, die interessante, kreative und informative Aktionen anbieten möchten. Dabei kann es sich zum Beispiel um Ausflüge, Kreativangebote, Besuche oder Schnupperstunden in Berufen und Betrieben handeln. Außerdem sucht die Stadt noch Betreuer für die Ferienangebote. Im April wird die Broschüre Ferienhits 2023 mit dem kompletten Programm kostenlos verteilt. Weitere Informationen unter Telefon 06321 8551624 oder per E-Mail an ferienhits@neustadt.eu.