Trotz der aktuellen Corona-Situation haben im Ferienhitsbüro der Stadtverwaltung Neustadt die Vorbereitungen für das Ferienprogramm im Sommer begonnen. Um den Neustadter Kindern und Jugendlichen wieder ein umfangreiches Angebot in den Sommerferien vom 25. Juli bis 2. September machen zu können, sucht das Ferienhitsbüro noch engagierte Personen, Einrichtungen, Vereine und Jugendverbände, die interessante, kreative und informative Aktionen anbieten möchten. Möglich seien Ausflüge, Kreativangebote oder Besuche sowie Schnupperkurse in Betrieben und Einrichtungen. Wer sich einbringen wolle, werde vom Jugendamt bei der Organisation unterstützt, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Zum Ferienprogramm wird auch wieder eine Broschüre erstellt, in der alle Angebote und Kooperationspartner beschrieben werden. Redaktionsschluss dafür ist am 14. Februar. Im April wird die Broschüre dann verteilt. Außerdem sucht das Ferienhitsbüro auch noch Interessierte, die sich als Betreuer engagieren möchten. Für weitere Fragen zum Thema Ferienhits in den Sommerferien steht das Ferienhitsbüro telefonisch unter der Nummer 06321 855-1624 zur Verfügung. Anfragen können auch per E-Mail an ferienhits@neustadt.eu gestellt werden.