Die eher leisen, kreativen Angebote beim Neustadter Ferienhitsprogramm fallen zwar etwas aus dem Rahmen, bieten aber dennoch spannende Erfahrungen. So auch die Keramikmalerei-Kurse von Stephanie Mohr und Bettina Häußler.

Die beiden Schwestern sind mit ihrer „Keramikwerkstatt“ zum ersten Mal beim Ferienprogramm dabei. Sie haben sich genau überlegt, wie in rund drei Stunden ästhetische Gebrauchskeramiken bemalt werden können, ohne dass die Teilnehmer Vorkenntnisse mitbringen müssen. Die 14-jährige Tatue hat sich gleich für drei Workshops angemeldet, neben der Müslischale bemalte sie bereits eine Tasse und einen Teller. Die Dozenten bringen die Rohlinge aus Steingut und die Spezialfarben mit. Mohr: „Diese Unterglasurfarben sind ungiftig, lebensmittelecht und leicht aus der Kleidung zu entfernen.“

Als Anschauungsmaterial haben sie fertige Objekte dabei, und die sechs Mädchen im Kurs werden in einzelnen Schritten angeleitet. Zunächst werden die Rohlinge mit grünem, schmalem Klebeband in viele kleine Dreiecke abgeteilt. Danach stellen die Kinder ihre Farbkombinationen in kleinen Paletten zusammen und malen die Schale innen und außen aus. Dabei wird die Farbe in drei Schichten aufgetragen. Wenn alle Felder bemalt sind, kommt der Aha-Effekt. Das Klebeband wird wieder entfernt und die einzelnen Farben kommen besser zur Geltung.

„Das hat sich gelohnt“

Doch mit nach Hause nehmen können die jungen Künstlerinnen ihre Werke noch nicht. Die Dozentinnen bestreichen die Schalen in ihrer Werkstatt noch mit einer Transparent-Glasur und brennen die Keramiken bei 1000 Grad im Spezialofen. „Die Werke können erst in ein paar Tagen abgeholt werden. Wir geben beim Workshop Hilfestellung, jeder Teilnehmer kann das gut umsetzen“, sagt Mohr. Die zehnjährige Marie nickt begeistert. Obwohl sie noch beim Ausmalen ist, freut sie sich auf das Endergebnis. „Es hat sich auf jeden Fall gelohnt“, sagt sie.

Auch die sechsjährige Maria, die jüngste Teilnehmerin, kommt mit den Farben gut zurecht. Als begeisterte Müsliesserin wird sie bald ein besonderes Unikat für ihr Frühstück benutzen. Sarah hat bereits erste Erfahrungen bei einem Kindergeburtstag mit dieser Technik gemacht und sich daher für diesen Ferienhit entschieden. Lust auf mehr haben am Ende alle Teilnehmerinnen, denn die Dozenten haben auch farbenfrohe größere Gefäße dabei, wie etwa eine Obstschale in Wassermelonen-Optik.

Info

Stephanie Mohr und Bettina Häußler bieten am Wochenende im Permakultur-Garten im alten Bahnhof in Königsbach einen Open-Air-Workshop an. Dabei werden am Samstag ab 15 Uhr und Sonntag ab 17 Uhr Schüsseln, Saftkrüge und Obstschalen erstellt. Infos/Anmeldung: 0152 36932670.