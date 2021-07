Das Mehrgenerationenhaus Neustadt plant in den heute beginnenden Sommerferien einige generationsübergreifende Angebote in der Natur und gibt Tipps für Ausflugsziele. Start ist am kommenden Mittwoch.

Start ist am kommenden Mittwoch eine zwei- bis dreistündige Wanderung mit Alpakas und Eseln um die Hornesselwiese. Die Tiere dürfen geführt und gestreichelt werden. Auch mit geländegängigen Kinderwagen ist die Wanderung möglich. Sie beginnt mittags und endet mit einer Stärkung am Ende der Tour. Eine Woche später, am 28. Juli, geht es in den Luisenpark.

Auch ein Bastelangebot steht auf dem Programm: Am Mittwoch, 4. August, wird ein Insektenhotel gebaut und bemalt. Dazu gibt es Informationen zu den tierischen „Hotelbewohnern“.

Boot aus Rinde

Mehr Wissenswertes über den Lebensraum von Tieren und Pflanzen bietet der Diplom-Biologe Frank Lehmann am Sonntag, 22. August. Am Entdeckertag in der Natur für die ganze Familie werden Fragen beantwortet wie: „Welche Kräuter haben Borsten? Womit kann man Taschenmesser-Schnitte am Finger gut heilen? Wie singt der Zaunkönig?“

Bach und Wald sind Mittelpunkt beim Naturerlebnis am Speyerbach im Elmsteiner Tal am Sonntag, 29. August, mit dem Diplom-Agrarbiologen Ulli Zabel: Welche Krebse außer dem Bachflohkrebs kommen noch im Speyerbach vor? Welche Tiere sind die Stararchitekten für Unterwasserhäuser? Darüber hinaus wird ein Rindenbötchen gebastelt und im Speyerbach schwimmen gelassen.

Mit den Angeboten will das Mehrgenerationenhaus Familien gemeinsame Zeit ermöglichen und den Blick für die Natur stärken.

Info



Fragen und Auskünfte per E-Mail an manuel.muehl@neustadt.eu, nicole.metzger@neustadt.eu oder unter Telefon 06321/31720.