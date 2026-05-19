Unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark“ bietet der 1. FFC Niederkirchen in Kooperation mit der Sportjugend Rheinland-Pfalz wieder die „Ferien am Ort“-Aktion für Jungen und Mädchen im Alter von acht bis zwölf Jahren an. Wie der Verein mitteilt, ist das Camp von 29. Juni bis 1. Juli jeweils von 10 bis 16.30 Uhr geplant. Den Kindern wird demnach kein festes Programm vorgesetzt, sondern sie erhalten Tipps zur aktiven Freizeitgestaltung. Optional werde wie bei allen Camps des FFC ein tägliches Fußballtraining angeboten, heißt es weiter. Frühere Betreuungszeiten sind nach Absprache möglich. Weitere Infos und Anmeldung per E-Mail an info@ffc-n.de oder unter www.ffc-n.de.