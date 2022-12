Nicht alle Einsätze der Feuerwehr an Weihnachten haben mit brennenden Christbäumen oder Adventskränzen zu tun. Die Neustadter Wehr wurde am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages in die Hetzelstraße gerufen, weil ein Bürger ein Wasserschaden in einer leerstehenden Wohnung befürchtete. Der Anrufer sagte, dass schon Wasser an der Fassade herunterlaufe. Beim Eintreffen vor Ort bestätigte sich dieser Eindruck: Die Fassade war nass. Die Wehrleute stellten sich daher schon auf einen „erheblichen häuslichen Wasserschaden“ ein, was angesichts der großen Temperaturunterschiede der vergangenen Tage auch nicht ungewöhnlich wäre. Doch dann kam es ganz anders: Die Befragungen vor Ort ergaben, dass die Bewohnerin der betroffenen Wohnung gerade ihre Fenster geputzt hatte. Ein Teil des Putzwassers lief die Hausfassade herunter, was der Nachbar wiederum als Wasserschaden deutete. Die Wehr, die mit 22 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen ausgerückt war, musste also nicht eingreifen und konnte somit rasch zurück zur Wache fahren. Danach konnten die Wehrleute heim – und sich an Christbaum und Adventskranz erfreuen.