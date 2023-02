Die Polizei Neustadt hat diese Woche ermittelt, dass ein 37-jähriger Lambrechter für Vandalismus-Fälle im Ort verantwortlich sein soll. Wie Polizei mitteilt, wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag an der Sparkasse in Lambrecht eine Scheibe eingeschlagen und weitere Fenster wurden erheblich beschädigt. Zudem wurden bei der Volksbank im Ort ebenfalls mehrere Scheiben beschädigt. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Dank ihrer Ermittlungen habe die Polizei einem 37-Jährigen aus Lambrecht, der bereits wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten sei, die Beschädigungen an der Sparkasse nachweisen können. Die Ermittlungen zum Vandalismus an der Volksbank dauern noch an. Laut Polizei ist ein „Tatzusammenhang durchaus wahrscheinlich“.