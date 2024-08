Die Schüler sind in Rheinland-Pfalz schon seit einer Woche wieder dran, an diesem Wochenende kommt nun auch das Weinstraßenatelier in Königsbach, das kleine Museum im Haus des 2006 verstorbenen Neustadter Malers Ludwig Fellner, zurück aus der Sommerpause.

Zu sehen ist weiter die diesjährige Sonderausstellung „Alles Portraits“, die in sechs Räumen fast 70 Bildnisse zeigt, die der 1917 geborene Künstler im Laufe seines langen Lebens geschaffen hat und hinter denen sich oft spannende Geschichten verbergen – wenn man die Bezüge denn entschlüsseln kann, denn nicht immer ist bekannt, wen Fellner da dargestellt hat. Insbesondere auf Reisen malte er oftmals auch Menschen einfach so, an denen er als Motiv Gefallen fand.

Darüber hinaus planen Ulrike Fellner, die Nichte des Künstlers, und ihr Team noch eine ganz besondere Veranstaltung: Am Samstag, 28. September, liest ab 18 Uhr der Neustadter Georg Sebastian aus dem Tagebuch, das Ludwig Fellner 1944 bis 1946 in britischer Kriegsgefangenschaft in Nordafrika geführt hat. Fast zwei Jahre dieser Zeit verbrachte er in einem Zelt mit zehn anderen Gefangenen in einem Lager in der Nähe des Suez-Kanals in der ägyptischen Wüste. „Es ist ein Zeugnis des Überlebenswillens und der Reflexion der Geschehnisse in einer extremen Lebenssituation“, sagt Ulrike Fellner. Ausnahmsweise werde für diesen Abend ein Eintritt von 10 Euro erhoben. Außerdem ist wegen des geringen Platzangebots Anmeldung unter news@weinstrassenatelier.de erforderlich. Für die Lesung konnte wieder Georg Sebastian gewonnen werden, der dem Fellner-Atelier schon länger verbunden ist. Von Haus aus Jurist verfügt der Haardter auch über einschlägige Erfahrung als Laienschauspieler.

Das Weinstraßenatelier Ludwig Fellner, Erika-Köth-Straße 69, in Königsbach ist bis 27. Oktober samstags und sonntags von 14–18 Uhr geöffnet. Zur Kunst gibt es dabei auf Wunsch auch Kaffee und Kuchen.