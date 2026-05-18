Der neue Neustadt-Wein steht fest: Beim diesjährigen Wettbewerb setzte sich der 2025er feinherbe Weißburgunder des Weinguts Rudolph aus Hambach durch.

Der frische Burgunder hat Aromen wie Ananas, frisches Heu und helle Blüten und eignet sich dadurch als Begleiter für den Frühling und Sommer. Ab Mitte Juni ist der neue Neustadt-Wein in der Tourist-Info erhältlich.

Bei dem von der TKS GmbH organisierten Wettbewerb reichten in diesem Jahr 23 Weingüter 40 Weine ein. Pro Weingut konnten ein oder mehrere Weißweine angestellt werden. Für die teilnehmenden Betriebe ist der Wettbewerb eine besondere Gelegenheit, ihren Wein einem breiten Publikum zu präsentieren und Neustadt als Wein- und Genussstadt mitzugestalten.

Der ausgewählte Neustadt-Wein wird künftig bei zahlreichen Gästeführungen durch die historische Altstadt ausgeschenkt und zusätzlich in der Tourist-Information angeboten. So erreicht er sowohl Besucherinnen und Besucher der Stadt als auch Weininteressierte, die gezielt regionale Produkte entdecken möchten.

Weingut mit langer Geschichte

Für Julia und Sebastian Reis kam der Sieg überraschend: „Wir konnten es gar nicht glauben, dass wir gewonnen haben und freuen uns sehr“, berichtet Julia Reis. „Wir sind froh und stolz, die Gewinner zu sein und ganz gespannt auf die nächste Zeit und das, was auf uns zukommt.“

Das traditionsreiche Weingut blickt auf eine lange Geschichte zurück. Den Familiennamen Rudolph gibt es bereits seit 1758 in Neustadt. Ursprünglich als Gemischtbetrieb mit Acker- und Weinbau geführt, entwickelte sich der Betrieb über vier Generationen hinweg zu einem reinen Weingut. Heute arbeiten Julia und Sebastian Reis gemeinsam mit Julias Eltern im Familienbetrieb, auch die Geschwister und der Schwiegervater unterstützen insbesondere bei Veranstaltungen. Seit 2020 führen Julia und Sebastian das Weingut in eigener Verantwortung weiter.

Der neue Neustadt-Wein soll vor allem eines sein: unkompliziert und gesellig. „Gute Gesellschaft – das ist das Wichtigste“, sagt Sebastian Reis und lacht. „Wein trinken verbindet.“ Der feinherbe Weißburgunder passe nahezu zu allem, besonders aber zur Spargel- und Erdbeerzeit sowie zum sommerlichen Grillabend. Durch seine milde Säure sei er ein unkomplizierter Sommerwein.

Zwei unterschiedliche Lagen

Besonders stolz ist Sebastian Reis auf die Herkunft und die charakteristische Stilistik des Weins. Zwei unterschiedliche Weißburgunderlagen prägen den neuen Neustadt-Wein: eine östlich gelegene Anlage mit späterer Reife sowie eine Lage in Richtung Hambacher Schloss, deren sandige Böden für eine frühere Reife sorgen. „Wenn man aus beiden Welten eine schöne Kombination macht, kann man einen tollen Weißburgunder kreieren, der die Region Hambach und Diedesfeld wunderbar widerspiegelt“, erklärt er. Das Ergebnis sei ein „fruchtig-fröhlicher Wein“.

Auch persönlich ist der Weinbau für die Familie eng mit Emotionen und Heimat verbunden. Sebastian liebt besonders den Frühling, wenn die Natur erwacht und alles wieder in Bewegung kommt. Für Julia hingegen ist die Weinlese die schönste Zeit des Jahres: „Zwar mit wenig Schlaf, aber dafür aufregend und besonders – ein Stück Kindheitserinnerung und Heimat.“

Julia und Sebastian Reis hoffen nun, dass der neue Neustadt-Wein nicht nur die Fachjury begeistert, sondern auch bei Gästen und Einheimischen gut ankommt: „Wir wünschen uns, dass alle die Begeisterung spüren und vor allem schmecken. Der Wein ist einfach für jeden da.“ Die Auszeichnung verstehen beide zugleich als Wertschätzung ihrer täglichen Arbeit und als besondere Rolle als Botschafter für Neustadt. „Wir sind superstolz und dankbar. Bei so vielen Bewerbungen fühlt es sich an wie ein großes Kompliment für unsere Arbeit“, sagen Julia und Sebastian Reis.