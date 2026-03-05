Nach dem Andechser ist vor dem Oktoberfest – zumindest in diesem Jahr in Haßloch. Die Festzeltbetreiber planen ein zusätzliches Partywochenende in der Pfalz.

Das Andechser Bierfest ist einer der Höhepunkte im Veranstaltungskalender der Gemeinde Haßloch. Drei Tage lang wird auf dem Jahnplatz gefeiert – mit Musik, Tracht, bayerischer Geselligkeit und Bier aus dem Kloster Andechs. Mittelpunkt ist das große Festzelt, in dem vom Fassanstich am Freitag bis zum Ausklang am Sonntag ein dichtes Programm läuft.

Im vergangenen Jahr übernahm dort erstmals die Wormser Eventfirma Luminara Organisation, Gastronomie und Unterhaltung. Für das Unternehmen war es eine doppelte Premiere – in Haßloch und bei einem Fest dieser Größenordnung. „Davor haben wir vor allem große Studentenpartys organisiert“, sagt Geschäftsführer Etienne Riebel. Die Feuertaufe ist bestanden. „Die Resonanz war sehr gut und die Zusammenarbeit mit der Gemeinde hervorragend. Wir haben uns von Anfang an willkommen gefühlt“, schwärmt Riebel.

Ein zweites Festwochenende

In diesem Jahr will Luminara deshalb noch eine Schippe drauflegen. Am Wochenende nach dem Andechser planen die Veranstalter gleich zwei große Premieren: ein eigenes Oktoberfest am Freitag, gefolgt von einer Mallorca-Party am Samstag. „Beides gibt es hier in der Region in der Form noch nicht“, betont Riebel. Wichtig sei dabei die Abgrenzung: Es handle sich nicht um eine Verlängerung des Andechsers, sondern um eine eigene Veranstaltung.

Der Auftaktabend am 2. Oktober orientiert sich bewusst am Vorbild der großen Volksfeste: festlich dekoriertes Zelt, frisch gezapftes Bier, deftige Schmankerl und lange Biertischreihen. Für die Musik sorgt die Partyband „Die Bande“, bekannt von den Cannstatter Wasen. Am Samstag werden bei der Mallorca-Party dann Longdrinks in Maßkrügen und Ballermann-Musik serviert.

Wirtschaftliche Vorteile

Hinter der Idee für das zusätzliche Festwochenende stehen auch wirtschaftliche Überlegungen. Der Aufbau und Betrieb eines Festzelts dieser Größe verursachte „immense“ Kosten – vom Zelt selbst über Technik bis hin zu Personal und Sicherheitsmaßnahmen. „Das alles nur für drei Tage Andechser Bierfest zu stemmen, ist wirtschaftlich schwierig“, sagt Riebel.

Viele Investitionen aus dem vergangenen Jahr zahlten sich nun jedoch aus. Dazu gehörten etwa ein Kamerasystem, das die Auslastung des Zelts überwache, oder ein modernes Kassensystem. „Wir wussten damals noch nicht, was auf uns zukommt, und sind mit rund 110 Prozent Personal gestartet“, sagt Riebel. Inzwischen könne man auf Erfahrungswerte aus dem vergangenen Jahr zurückgreifen und Ressourcen gezielter einsetzen.

Dass Luminara das zweite Wochenende selbst veranstaltet, bringe zusätzliche Freiheiten. „Wir sind freier bei der Wahl von Sponsoren und haben mehr Spielraum bei der Getränkeauswahl oder beim Ticketverkauf“, erklärt Riebel. Anders als beim Andechser Bierfest wird der Jahnplatz an diesen Abenden als abgesperrter Veranstaltungsbereich genutzt – Zutritt erhält nur, wer ein Ticket besitzt. „Es wird eine geschlossene Veranstaltung mit Konzert-Feeling und einigen Überraschungen, die sich deutlich vom Andechser Bierfest abheben.“

Ticketverkauf läuft bereits

Für den Oktoberfest-Abend am Freitag sind rund 1100 Sitzplätze vorgesehen. Nach bayerischem Vorbild können ganze Tische für zehn Personen reserviert werden. Bei der Mallorca-Party am Samstag wird es etwa 1600 Stehplätze sowie Stehtische geben. Die Veranstalter wollen damit nicht nur Besucher aus Haßloch erreichen. Erste Vorverkaufszahlen zeigen laut Riebel, dass bereits viele Karten auch aus anderen Teilen der Pfalz gekauft wurden. Rund ein Drittel der Tickets sei bereits vergeben.

Das endgültige grüne Licht für die Veranstaltungen gab der Tourismusausschuss der Gemeinde in der vergangenen Woche. Dass Ticketverkauf und Werbung schon seit Ende des vergangenen Jahres laufen, habe einen praktischen Grund: „Künstler in dieser Kategorie bekommt man nicht kurzfristig, und auch die Vorbereitung braucht mehr Vorlauf.“

Jetzt, nachdem die Zustimmung der Gemeinde vorliegt, wollen die Veranstalter die Werbetrommel noch einmal kräftig rühren. Einen ersten Vorgeschmack soll es bereits beim Sommertagsumzug geben: Dort wird Luminara mit einem großen Lkw und zwei Liveacts vertreten sein schon einmal Lust auf das Festwochenende machen.