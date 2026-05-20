Am vergangenen Wochenende hat die französische Stadt Mâcon das 70-jährige Bestehen der Partnerschaft mit Neustadt gefeiert. Vertreter der Stadtratsfraktionen, des Brand- und Katastrophenschutzes, des Partnerschaftskomitees, der in der Partnerschaft engagierten Vereine und der Deutsch-Französischen Gesellschaft waren dazu aus Neustadt nach Frankreich gereist. Zudem hatte die Tourist, Kongreß und Saalbau GmbH (TKS) eine Bürgerreise ins Burgund mit Besuch in Mâcon am Festwochenende organisiert. Über 20 Personen nahmen das Angebot wahr. Bei der offiziellen Festveranstaltung im prachtvollen Sitzungssaal des Stadtrates von Mâcon würdigten die Bürgermeister beider Städte diese besondere Beziehung – die älteste Städtepartnerschaft zwischen einer deutschen und einer französischen Gemeinde in Rheinland-Pfalz. Freundschaft zwischen den Völkern beginne mit der Begegnung zwischen den Menschen, betonten die drei Festredner und dankten allen, die sich auf vielfältige Weise in Vereinen, Chören, Orchestern und Schulen engagieren. Ein Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten war das Festkonzert der Partnerorchester Résonance Mâcon und Sinfonieorchester Neustadt, zu dessen Beginn die Nationalhymnen beider Länder sowie die Europäische Hymne erklangen. Das Konzert wird vom Sinfonieorchester Neustadt am Sonntag, 14. Juni, 17 Uhr, im Park des Herz-Jesu-Klosters noch einmal mit fast identischem Programm aufgeführt. Ende Oktober wird das Städtejubiläum dann in Neustadt gefeiert.