„Ob im Blaumann oder im Anzug“, wer freitags nach der Arbeit die Woche entspannt ausklingen lassen will, kann dies bei vier Gelegenheiten bei der Lebenshilfe in Lachen-Speyerdorf tun. Die Lebenshilfe Neustadt blickt auf ihr 60-jähriges Bestehen zurück. Anstatt einer großen Feier lädt die Einrichtung zu einer neuen Veranstaltungsreihe ein: „Im Adamsweg ins Wochenende“. Die Lebenshilfe bietet damit nach eigenen Worten „die perfekte Gelegenheit, um abzuschalten, neue Leute kennenzulernen und den Feierabend zu genießen“. Dieses „After-Work-Angebot“ findet auf dem Festival-Gelände der Integrativen Kita Regenbogen in Lachen-Speyerdorf (Adamsweg 10) statt, an vier Freitagen im Sommer. Los geht es am 21. Juni. Beginn ist jeweils um 17 Uhr. Von der Feierabend-Schorle bis hin zu alkoholfreien Optionen und Snacks – für jeden Geschmack sei etwas dabei, heißt es von der Lebenshilfe. Die weiteren Termine sind 26. Juli, 30. August und 27. September.