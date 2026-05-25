Am Sonntag kam es gegen 17.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A65 zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Nord und Neustadt-Süd. Auf der Fahrt in Richtung Ludwigshafen wechselte laut Polizei ein 72-Jähriger aus dem Schwarzwald mit seinem Honda fehlerhaft die Fahrspur und touchierte dabei den BMW eines 34-Jährigen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis. Der Sachschaden liegt bei 4500 Euro. Laut Polizei kam es während der Unfallaufnahme nur zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.