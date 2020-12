Die Neustadter Feuerwehr ist am vergangenen Wochenende gleich drei Mal zu einem Wohn-, Büro- und Geschäftsgebäude am Hetzelplatz ausgerückt. Wie die Wehr auf ihrer Webseite mitteilt, löste die Anlage zunächst am Samstag gegen 20.20 Uhr aus. Die Einsatzkräfte fanden keinen Schaden vor. Sie stellten die Anlage zurück, die jedoch auf Störung lief, und verständigten den zuständigen Bereitschaftsdienst. Jedoch ging der Alarm am Sonntag um 8 Uhr erneut los. Die Wehrleute setzten die Anlage erneut zurück und informierten den Hausmeister. Keine 25 Minuten nach Einsatzende das gleiche Spiel erneut. Nach getaner Arbeit übergaben die Wehrleute die Anlage dem Hausmeister, der bereits vor Ort war.