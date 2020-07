Die Feuerwehr Neustadt ist am Sonntagabend gegen 18.15 Uhr wegen eines gemeldeten größeren Fahrzeugbrands auf die Autobahn 65 ausgerückt. Alarmiert worden war sie, weil auf dem parallel zur Autobahn verlaufenden Wirtschaftsweg zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Süd und -Nord in Fahrtrichtung Ludwigshafen ein Fahrzeug in Brand geraten sein soll.

Die Wehrleute fanden jedoch kein brennendes Auto vor. Auch die Fahrten bis zur Abfahrt Deidesheim sowie in die Gegenrichtung brachten keine neuen Erkenntnisse. Aller Wahrscheinlichkeit nach habe es in dem Bereich eine größere Staubentwicklung durch Feldarbeiten gegeben, wie die Feuerwehr vermutet. So habe in der Staubwolke ein Fahrzeug gestanden – das habe bei den vorbeifahrenden Autofahrern den Eindruck eines Fahrzeugbrands erweckt.