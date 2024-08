Am Montag werden die Winzer der Weinbiet Manufaktur in Mußbach in die Weinlese starten. „Die frühreifen Sorten Solaris und Ortega sind in ihrer Reife schon weit vorangeschritten und bieten die perfekte Grundlage für den beliebten Pfälzer Federweißer“, teilt die Weinbietmanufaktur mit. Fünf Tage später beginnt samstags das Federweißer Fest am Kelterhaus. Gut acht Wochen lang, bis zum 21. Oktober, wird das „längste Weinfest der Welt“ von dienstags bis sonntags, 11 bis 21 Uhr, im Hof an der Eselshaut 32 gefeiert – 2024 zum 50. Mal. Anlässlich Jubiläums wird das Fest am 24. August um 11 Uhr mit einem traditionellen Fass-Anstich durch die Mußbacher Weinprinzessin Emma I. eröffnet. Ab 17 Uhr spielt die Blaskapelle Assenheim, folgend gibt es jeden Samstag Live-Musik. Der Eintritt zum Fest ist frei.