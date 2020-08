Seit Freitag vergangener Woche wird in Mußbach wieder dem Federweißen gehuldigt: Der Ausschank beim Kelterhaus der Weinbiet Manufaktur ist wieder geöffnet, allerdings mit geänderten Rahmenbedingungen. „Wir halten die gültigen Landesverordnungen ein“, sagt Geschäftsführer Bastian Klohr. So dürfen maximal 350 Gäste gleichzeitig auf das Gelände, außerhalb des Sitzplatzes gilt Maskenpflicht und die Öffnungszeiten wurden deutlich reduziert – nicht zuletzt, um eine strikte Trennung von Publikumsverkehr und Traubenanlieferung zu gewährleisten. Auch die Kontaktdaten aller Gäste werden am zentralen Eingang neben der Winzerstube erfasst, um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können. Das entsprechende Formular kann im Internet heruntergeladen werden – wer es vorab ausfüllt, kommt schneller in den Hof. Ein Musikprogramm gibt es in diesem Jahr nicht, und die Tische und Bänke müssen stehenbleiben, wo sie sind, um Ansammlungen zu vermeiden – maximal zehn Leute dürfen beisammensitzen. . Sitzplatzreservierungen sind in diesem Jahr nicht möglich. Für die Speisen sorgt diesmal das Hotel Annaberg aus Bad Dürkheim, denn in der Winzerstube gibt es zurzeit keinen Wirt. Die Verpflegung aus dem eigenen Rucksack ist freilich wie in den Vorjahren erlaubt. „Bisher haben alle ein Plätzchen gefunden und wir haben ungeheuer positive Rückmeldungen“, gibt sich Klohr zufrieden: Die Besucher seien von der Umsetzung der coronabedingten Einschränkungen überzeugt und verhielten sich diszipliniert. „Die Freude darüber, beim neuen Wein zusammensitzen zu können, überwiegt die vergleichsweise geringfügigen Einschränkungen“, sagt Klohr. Noch bis 18. Oktober ist der Ausschank jeweils mittwochs bis freitags von 17 bis 21 Uhr, samstags und sonntags von 14 bis 21 Uhr geöffnet.