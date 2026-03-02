Wer auf Gruselatmosphäre steht, kommt bei der monatlichen „Fear Week“ in der Stadtbücherei auf seine Kosten: Ein Besuch bei der jüngsten „Horror Quiz Night“.

Am Mittwochabend ist es still in der Klemmhofpassage, nur ein Lichtschimmer durch die Türen der Neustadter Stadtbücherei im ersten Stock verrät, dass dort heute auch nach Ladenschluss noch Betrieb herrscht. Die Bibliothek lädt interessierte Gruselfans zur monatlichen, kostenfreien „Fear Week“ ein. Erst machte ein Filmabend mit einem Überraschungs-Thriller den Auftakt, am vergangenen Mittwoch ging es weiter mit der „Horror Quiz Night“. 16 Teilnehmer konnten dort ihr Wissen in einem Spiel der bekannten „You Don't Know Jack“-Reihe testen.

„Trivia Murder Party 2“ ist der Name des Gruselquiz, das über einen Projektor auf eine Leinwand projiziert wurde. Die Mitspieler, alle mit einem Tablet ausgestattet, steuerten über einen selbstgewählten Avatar in Form eines gruseligen Kuscheltiers. Ziel ist es, einem alten Horrorschloss zu entkommen. Dies gelingt jedoch nur dem, der die meisten Fragen richtig beantwortet und so die höchste Punktzahl erzielt. Die Quizfragen sind abwechslungsreich, es ging um Popkultur, Geografie, internationale Währungen und vieles mehr, teils über das Allgemeinwissen hinaus. Wer zu oft danebenliegt, verspielt seine Chance auf die Flucht.

Keiner geht leer aus

Immer wieder ging Getuschel durch die Reihen, manche der Fragen waren wirklich nicht leicht zu beantworten. Humorvolle Elemente des Spiels sorgten hier und da für Gelächter. Nach mehreren Durchgängen von „Trivia Murder Party 2“ wurde die Gesamtpunktzahl der Spieler errechnet. Die ersten drei Plätze erhielten einen Preis in Form eines kleinen Präsentkorbs, der neben einer Flasche Sekt und Pralinen auch einen Halbjahresgutschein für die Stadtbücherei beinhaltete. Doch auch andere Anwesenden gingen nicht leer aus: Alle erhalten einen kleinen Pokal, gefüllt mit einer Praline.

Tochter Laetitia und Mutter Silvia Weber aus Edenkoben waren bereits zum zweiten Mal bei der „Horror Quiz Night“. Die Quiz-Nacht sei jedes Mal ein großer Spaß. Zu bemängeln hat Laetitia nur, dass trotz der Gruselatmosphäre des Spiels keine Quizfragen zum Thema Horror gestellt wurden. Auch die gebürtige Neustadterin Pia Murr und ihr Freund Kai Hartenstein aus Frankenthal sind „begeistert“ und nicht zum ersten Mal dabei. „Uns hat es großen Spaß gemacht.“

Durch den Abend wurden die Gäste von Sophie Schwab und Vanessa Herold geführt, die in der Stadtbücherei für Veranstaltungen verantwortlich sind. Beide sind sehr zufrieden mit der Rückmeldung der Teilnehmer. Ihr Ende fand die „Fear Week“ am Freitag mit der „Horror Gaming Night“. Nächsten Monat wird es eine ähnliche Veranstaltung geben, dieses Mal jedoch an Kinder und Jugendliche gerichtet.