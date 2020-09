Die Neustadter FDP wird am Montag, 21. September, 20 Uhr, in der Gimmeldinger Meerspinnhalle die Direktkandidatinnen für die Bundestags- und Landtagswahl aufstellen. Für den Bundestagswahlkreis will Bianca Hofmann aus Speyer kandidieren. Für den Landtagswahlkreis wird sich Kathinka Roesiger aus Neustadt zur Wahl stellen. Ehrengast ist nach Angaben des Neustadter FDP-Chefs Matthias Frey der FDP-Bezirksvorsitzende und Staatssekretär Andy Becht.