Die Heimfahrt vom Zweitligaspiel des 1. FC Kaiserslautern war am Samstagabend für einen 43-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis Germersheim bereits in Neustadt zu Ende. Der Mann wurde um 23.30 Uhr in der Chemnitzer Straße von der Polizei kontrolliert. Der 43-Jährige gab an, dass er seinen Führerschein zu Hause vergessen habe. Doch die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Mann schon seit Jahren wegen einer Trunkenheitsfahrt nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Polizei untersagte dem 43-Jährigen daher die Weiterfahrt, außerdem wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Ein Strafverfahren kommt zudem auf die Halterin des Autos zu: wegen des Duldens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.