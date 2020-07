Der FC Wacker Weidenthal hat den ersten „DigiTalpokal“ gewonnen. Aufgrund der Corona-Krise fiel das traditionsreiche Fußballturnier aller Talvereine auf dem Rasen aus. Allerdings hatte die E-Sports-Abteilung des FC Wacker die Idee, den Pokal in digitaler Form an der Playstation 4 mit dem Fußball-Simulator FIFA20 auszutragen.

Nach einer einmonatigen Planungs- und Anmeldephase startete das Turnier am 22. Juni. Insgesamt nahmen 20 Spieler aus sechs verschiedenen Talvereinen teil. Der Gastgeber aus Weidenthal stellte sechs Spieler, der ASV Esthal ging mit vier Spielern an den Start, der ASV Frankenstein und der TSV Lambrecht stellten jeweils drei Spieler, der VfL Elmstein und die TSG Eintracht Neidenfels je zwei Spieler. Jeweils fünf Spieler traten in vier Gruppen gegeneinander. Zahlreiche Partien wurden von den Teilnehmern im Internet gestreamt.

Nach fünf Spieltagen standen die Teilnehmer der K.o.-Phase fest. In Gruppe A setzen sich Hendrik Heß (FC Wacker) und Michael Herter (VfL Elmstein) durch. Gruppe B gewann Kevin Engel (Vfl Elmstein) vor Tim Stoner (TSG Neidenfels). In Gruppe C setzte sich Fabian Wolf (ASV Esthal) vor Jannik Eisenhauer (ASV Esthal) durch. Gruppe D gewann Tim Baßler (ASV Esthal) gefolgt von Angelo Paschiller (FC Wacker).

Klare Sache im Finale

Im Halbfinale trafen Fabian Wolf auf Hendrik Heß und Michael Herter auf Tim Baßler. Im ersten Halbfinale ging Wolf früh 2:0 in Führung, nach einer spannungsreichen Aufholjagd endete das Spiel allerdings 5:3 für Heß. Im zweiten Halbfinale setzte sich Herter mit 2:0 gegen Tim Baßler durch. Letzterer gewann das „kleine Finale“ mit 9:1. Den ersten Titel als „DigiTalpokalsieger“ holte sich Hendrik Heß vom FC Wacker Weidenthal mit einem 6:1-Erfolg.

Sybille Höchel, Beigeordnete der Verbandsgemeindeverwaltung überreichte dem Sieger den Pokal, für die anderen Halbfinalisten gab es ebenfalls kleine Preise.