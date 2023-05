Das für heute, Dienstag, 16. Mai, um 20 Uhr im Neustadter Saalbau geplante Gastspiel des Pfalztheaters Kaiserslautern mit Johann Wolfgang von Goethes Klassiker „Faust“ muss nach Mitteilung der Stadtmarketing-Abteilung ganz kurzfristig abgesagt werden, weil einer der Hauptdarsteller erkrankt ist. Ob und, falls ja, wann ein Ersatztermin gefunden werden könne, sei so kurzfristig noch nicht zu klären gewesen. Die Inszenierung von Gastregisseur Tim Tonndorf mit Ensemble-Urgestein Rainer Furch in der Titelrolle hätte in Neustadt den Saisonabschluss der städtischen Schauspielreihe und der Abo-Spielzeit 2022/23 insgesamt bilden sollen.