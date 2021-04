An sechs Abenden bietet die Neustadter Volkshochschule ab Donnerstag, 6. Mai ein Online-Faszientraining an. Die Übungseinheiten sind jeweils von 18.50 bis 19.50 Uhr. Faszien sind das Bindegewebe, das den ganzen Körper durchzieht. Es verbindet und trennt Muskeln und Organe. Es schafft Verbindungen zwischen den Muskeln und Knochen und wirkt zwischen den Gelenken als Pufferzone. Um die Faszien zu trainieren, werden – ähnlich wie in Pilates – langkettige, elastische und geschmeidige Bewegungsabläufe ausgeführt. Ziel ist es, das Bindegewebe wieder in Schwung zu bringen. Mit Hilfe einer Pilatesrolle werden Verklebungen gelöst, die Gewebestruktur wird geordnet, erfrischt und besser durchfeuchtet. Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon 06321/855-1564 oder im Netz: www.vhs-nw.de.