Bereits am vergangenen Sonntag kam es zu einem Beinahezusammenstoß zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Auto. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die 35-Jährige gegen 17.10 Uhr auf Landauer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Speyerdorfer Straße ist ihren Angaben zufolge ein silbernes Auto – ein BMW oder Mercedes – verbotenerweise nach links in die Landauer Straße abgebogen. Dabei sei er kurzzeitig auf der Gegenfahrbahn gefahren.

Nur durch Glück und weil die Frau noch bremsen konnte, sei es nicht zu einem Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer gekommen. Die Radfahrerin wurde jedoch laut Polizei zumindest gefährdet. Der Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Hauptfriedhof fort. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06321/8540.