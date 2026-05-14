Eine Messerattacke sowie Schläge und Erpressung – dafür fordert die Staatsanwältin fünf Jahre und zehn Monate Gefängnis. Das Landgericht Frankenthal sieht das ähnlich.

Am Ende dieses dritten und letzten Verhandlungstags, an dem das Urteil fällt, sind es vier große und breitschultrige Justizbeamte, die in der Nähe des 23-jährigen Angeklagten stehen, und zwei legen ihm schließlich Handschellen an. Am ersten Tag, dem 4. Mai, kam und ging er noch alleine, als freier Mann. Obwohl ihm die Staatsanwaltschaft gefährliche Körperverletzung, Raub und räuberische Erpressung vorwarf, war keine U-Haft angeordnet worden; das hatten manche, auch Juristen, nicht verstanden. Zumal der Mann kein unbeschriebenes Blatt war. Die Vorsitzende der Ersten Großen Strafkammer, Mirtha Hütt, sagt in ihrer Urteilsbegründung: „Schon 2017, da war der Angeklagte 15, verhängte ein Gericht Jugendarrest und sprach davon, dass er Chef einer Jugendbande war, die die Region unsicher machte.“ Daran, so Hütt, habe sich in neun Jahren nichts geändert.

Das Frankenthaler Landgericht verurteilt den Angeklagten an diesem letzten Verhandlungstag zu fünf Jahren Gefängnis und ordnet an, ihn sofort in Haft zu nehmen. Zudem soll er 7500 Euro Schmerzensgeld an den Nebenkläger zahlen, den jungen Mann, dem er im Mai 2025 im Stadtpark von Deidesheim mit einem Messerstich eine schwere Armverletzung zufügte. Staatsanwältin Lena Tsilivarakos hatte fünf Jahre und zehn Monate gefordert, Verteidiger Matthias Schwab ein Jahr und neun Monate, die man noch zur Bewährung hätte aussetzen können. Ebenfalls auf fünf Jahre und zehn Monate plädierte Nebenklage-Anwalt Andreas Kirsch. Er spricht von einer „Sauerei“, und meint die Art und Weise, wie der Angeklagte noch während des Prozesses Zeugen einschüchtern wollte.

„Fassungslos“ über Verhalten

Die Vorsitzende Hütt formuliert es weniger drastisch, aber dennoch unmissverständlich. Das Gericht sei „fassungslos“ darüber, wie sich der Angeklagte verhalten habe, sowohl bei seinen Taten, als auch in seinem Bemühen, vorzugsweise jüngere Kumpane „die Drecksarbeit für sich machen zu lassen“ und diese mittlerweile schon – eher milde - abgestraften Mittäter, vor allem aber Opferzeugen, zu terrorisieren und einzuschüchtern. Der Angeklagte habe Neustadt und das Umland „in Angst und Schrecken versetzt, hat gemeint, hier sei der Wilde Westen, und es gelte das Recht des Stärkeren.“ Das erinnere an organisierte Kriminalität, „fast wie bei der Mafia“.

Bild- und Tondokumente hatten eine beredte Sprache gesprochen in diesem Prozess, Handy-Nachrichten, in denen der Angeklagte offenbar noch während des laufenden Prozesses Kumpane und Opferzeugen bedrohlich anging, unter Verwendung übelster Gossensprache aus dem Genre „sexualisierte Gewalt“. Eindrucksvoll und beängstigend die Zeugenaussagen von Polizistinnen und Polizisten, die den Angeklagten seit Jahren kennen. Mehr als 20 Vorgänge vor allem in Sachen Bedrohung, Körperverletzung und Drogen seien aktenkundig, berichtet eine Beamtin im Zeugenstand. Gewiss unvergesslich nicht zuletzt, dass er mitten in der Neustadter City mit einer Machete angetroffen wurde – und mit fünf Litern Pfefferspray, genannt „Bärenspray“. Es gebe in der Pfalz schon lange keine Bären mehr, so Nebenklageanwalt Kirsch sarkastisch, „der junge Mann muss heute verhaftet werden, damit wir nicht irgendwann erfahren, dass mit einer Machete ein Kopf abgeschlagen wurde.“

Nur die „Spitze des Eisbergs“?

„Glück, dass nichts Schlimmeres passiert ist“, sieht Richterin Hütt nicht zuletzt bei der Tat in Deidesheim im Mai 2025, dem „traurigen Höhepunkt“ der Serie von drei Überfällen mit Raub, räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung, die das Urteil umfasst, die aber nach Ansicht des Nebenklägers nur „die Spitze des Eisbergs“ sind.

Der Fall Deidesheim: Der Angeklagte taucht mit Kumpanen unvermittelt im Stadtpark auf, verbreitet „eine Aura der Angst“, so umschreibt es Hütt, will angeblich etwas besprechen, was womöglich mit Drogen zu tun hatte, geht sein Opfer unvermittelt an, sagt: „Renn jetzt oder ich stech dich“, und sticht zu. Schon im November und Dezember 2024 gab es mindestens zwei Taten in Neustadt, eine in der Nähe eines Kindergartens. Auftritt: Der Angeklagte und Kumpane. Es geht um Geld, das der Angeklagte von Opfern fordert, denen er Klamotten offenbar völlig überteuert verkauft hat und nun rabiat die Bezahlung erzwingen will. Es setzt Schläge mit der Faust und einem Schlagstock. Der Angeklagte gibt einen Schlag zu, ansonsten habe er nur „dabeigestanden.“ Richterin Hütt betont in ihrer Urteilsbegründung: „Der Angeklagte zeigt keine Reue und keine Einsicht.“ Verteidiger Schwab tut, was seine Pflicht ist, und argumentiert: „Mein Mandant ist nicht der Hauptaggressor, nicht der große Chef“, die Kumpane seien „brandgefährlich“. Im Zeugenstand hatten die Kumpane tatsächlich versucht, Schuld auf sich zu nehmen und den Angeklagten zu entlasten. Als am zweiten Verhandlungstag erstmals massiv der Verdacht auftauchte, dass er Zeugen und Opfer einschüchtert, war er ausgerastet. Richterin Hütt hatte ihn laut schreiend zur Ordnung gerufen und Justizbeamte zur Sicherung herbeigerufen. In diesem Moment wurde deutlich, dass der Angeklagte das Prozessende nicht als freier Mann erleben würde. Am letzten Verhandlungstag wirkt er nun sehr niedergeschlagen. Gegen das Urteil ist Revision beim Bundesgerichtshof möglich.